比太陽大70倍！「超巨大黑洞LB-1」橫空出現　科學家驚呆：根本不可能存在

▲銀河系中發現有個質量比太陽大70倍的「超巨大黑洞」。（示意圖／翻攝自NASA官網）

圖文／周刊王

日前天文學家在銀河系中發現，有個距離地球約1萬5000光年的超巨大黑洞，並將它命名為「LB-1」，其大小比天文學家認為銀河中可能存在的黑洞還整整大了一倍。從現有的恆星演化模型來看，這種質量的黑洞應該不太可能存在於銀河系當中。

根據《Nature》期刊最新刊登的研究指出，由中國科學院國家天文台教授劉繼峰帶領的研究團隊，透過「郭守敬望遠鏡」觀測到這個黑洞，其質量比太陽大70倍，且經西班牙加那利大型望遠鏡（Gran Telescopio Canarias）與美國夏威夷凱克（Keck I），這2座世界最大的光學望遠鏡影像證實。

觀測到此一現象讓科學家都深感驚嘆，目前較常見的恆星黑洞（Stellar black hole），是大質量恆星重力坍塌後形成，質量最大可達太陽的20倍。劉繼峰指出，「根據現有的恆星演化模型，像LB-1這種大小的黑洞，甚至根本不該存在於我們的銀河系中」。

「LB-1」的出現不只是一項紀錄，還是一道難題，因為它的質量約是太陽的70倍，不屬於目前研究中的任何一種黑洞。天體物理學家澤文（Michael Zevin）表示，「從沒有想過銀河系可以出現這麼大的黑洞，如果觀察結果正確無誤，那是一個非常讓人頭痛的問題。」

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