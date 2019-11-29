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開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

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▲▼開放銀行API上線記者會,第1階段。（圖／財金公司提供）

▲開放銀行API第一階段上線記者會。（圖／財金公司提供）

記者吳靜君／台北報導

財金公司正在推動「開放銀行OPEN API」，財金公司董事長林國良表示，最快明年開放銀行可朝第二階段邁進，而所謂的第二階段即是，開放消費資訊查詢，消費者可以透過第三方業者所提供的單一頁面或App，申請產品與帳戶的資訊。

金融科技展今（29）日開始展覽，財金公司在金融科技展中也有一個攤位，林國良今出席展覽並且表達最財金公司新業務與新方向的看法。

請繼續往下閱讀...

財金公司「開放API平台」扮演數據交換的樞紐，透過共通技術與資安標準，簡化並加速金融機構及第三方服務業者（TSP業者）相互合作，並以消費者為中心，提供更便捷、創新及貼心的服務。財金公司已經在今年的6月制定第一階段的「公開資料查詢」技術與資安標準，並且在8月完成開放API的建置，並在10月正式上線，首波參與營運有23家金融機構與6家TSP業者，包含CWMoney、麻布記帳、錢管家等等。

但是外界關注的是，第二階段與第三階段，也就是「消費資訊」與「交易面資訊」，消費面資訊的功能是消費者可以申請產品資訊與帳戶資訊；交易面資訊則是消費者支付與交易的功能。林國良表示，第二階段的部分，目前銀行公會已經在研議自律規範，技術面上，財金公司第一版規格也已經出爐討論，若能夠順利，金融與科技業者都能達成協議，即可火速上線，開放銀行明年可以朝第二階段邁進。至於第三階段則還要視參考國外的進度與業者的需求再進行討論。

外界也傳聞，對於開放銀行相關的業務，銀行業者表現並不太積極。但林國良說，並非如此，因為銀行的客戶數即使再多也無法服務到所有的客戶，因此藉由這種方式可以提供更廣泛、全面的服務，銀行的態度其實蠻積極的。

▼開放銀行Open Bank的架構示意圖。（圖／資料照）

▲▼開放銀行Open Bank的架構示意圖。（圖／記者李蕙璇攝）
 

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