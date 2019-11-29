「虧雞福來爹」林義豐超狂　名下土地價值逾8億

▲參選台南市立委的林義豐（左）財產曝光，身價驚人。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中選會官網公告參選明年總統、立委選舉的候選人財產資料，去年參選台南市長被網友稱為「虧雞福來爹（Carzy Friday）」的台南市第5選區立委候選人林義豐，名下財產也首度曝光。身為建設公司老闆的他身價驚人，名下5筆土地取得時的總價就超過8億元，而他背負的債務也高達2.5億元。

林義豐名下的5筆土地取得時間從1993年至2012年都有，其中最值錢也是面積最大的，是2012年11月購入台南市安南區和館段近6千坪土地，他申報的取得價值為7億8,724萬餘元，其餘4筆土地則多為數百萬元，他還有一棟1995年自建的建物。

動產部分，林義豐申報現金5萬元、存款5,046萬7,924元。此外，事業投資部分，他共投資伍彩企業等5間公司，總值達1億5,782萬餘元，可見他身價確實不凡。

他也申報2筆債務，總值達2億5,738萬餘元，其中1筆2.5億元的土地貸款與購買價值7億8千萬的安南區土地時間相符。

同樣在去年選戰中爆紅的無黨籍屏東縣議員蔣月惠，也參選明年屏東縣第1選區立委選戰。她申報土地2筆、建物2筆、汽車（二手車）3輛、存款73萬餘元、保單3筆。

而愛國同心會創辦人周慶峻參選台北市第5選區立委，他的國籍欄填寫「中國」，申報汽車1輛並逾2007年投資中國湖北同心聯發農業綜合有限公司300萬元人民幣，但他附註2010年已取消。



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