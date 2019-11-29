LINE Bank開出20職缺　金融科技展大秀保險、積分、小額週轉金「一站式」服務

▲LINE首度參與2019台北金融科技展（FinTech Taipei 2019）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



LINE今（29）日在2019台北金融科技展（FinTech Taipei 2019），展示「Life on LINE」的全方位數位金融生活，以OFFICE、HOME、CAFÉ 三大情境體驗，大秀保險、積分、小額週轉金「一站式」服務，而LINE Bank籌備處執行長黃以孟也宣布，近期將釋出近20種職缺，積極招募人才。

▲左起為LINE董事總經理陳立人、LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE董事總經理陳立人表示，LINE Bank在未來產品規劃上，將從基本的存款、個人信貸、轉帳、匯款等開始做起，主要優勢強調LINE生態圈可以提供給客戶的服務體驗廣泛，並透過Open API，讓用戶一次掌握所有存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。

▲LINE展示HOME生活情境體驗。（圖／LINE提供）

LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示，LINE Bank預計在明年第2季底開幕，首波會發行金融卡，並規劃在下階段陸續推出新產品，更將導入人工智慧技術，全方位應用在行銷、客服、洗錢防制、資安、風控管理上，建立以客戶為導向的人工智慧數位客戶服務中心，打造全年無休的全民銀行。

▲LINE展示日本的LINE Insurance保險服務。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE今年參展率先展示日本在LINE旅遊如何連結LINE Insurance的保險服務，結合單一保險業者提供「隨訂隨保」的便利服務，黃以孟表示，這部分並不會在LINE Bank首波上線，主要是證照申請的關係，並規劃以符合台灣法規的形式上線。

▲LINE展示日本LINE Score用戶積分服務、小額周轉金的LINE Pocket Money「一站式」服務。（圖／記者姚惠茹攝）

今年會場同時展示在日本東京年會推出的創新服務LINE Score用戶積分服務、小額周轉金的LINE Pocket Money，黃以孟表示，日本的LINE Score是透過APP提問，算出用戶的基本分數，做為小額周轉金的審核標準，目前LINE Bank同樣是規劃後續上線，並與專家客戶指標計算。

▲LINE Bank開出20職缺，積極召募人才。（圖／LINE提供）

LINE Bank積極衝刺開業之際，黃以孟宣布，近期將釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，其中以資訊技術人才需求最大，期許建立一個精實的團隊，傾力服務全台客戶。

▲LINE展示LINE SPOT服務。（圖／LINE提供）

LINE這次也展示LINE SPOT無縫串接線上線下體驗，期望拉近實體店家和用戶的距離，並邀請 LINE Protostar新星計畫中扶植的兩大金融新創團隊「記帳雞」和「微股力」，展示創新服務實力，針對日本用戶喜愛的家計簿功能，陳立人表示，目前已經在規劃當中。

最後針對日本Yahoo與LINE合併案一事，陳立人表示，對於LINE在台灣的業務不會有任何影響，目前尚在等待日本政府的審核程序，目標是在2020年10月前完成合併。