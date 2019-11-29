金融業拚Fintech今年估砸219億　顧立雄提台灣3優勢歡迎國外團隊來投資

▲金管會主委顧立雄今天出席2019台北金融科技展開幕典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

「2019台北金融科技展」今（29）日在世貿一館登場，金管會主委顧立雄表示，台灣總體經濟穩定、豐沛的金融與科技人才及完善的機制與基礎設施，期盼國外團隊來台投資，一同打造台灣金融科技生態圈；此外，金融業者今年投入金融科技發展金額估有219億元，年增87%。

金管會主委顧立雄向國際新創團隊喊話，台灣總體經濟穩定、金融與科技人才豐沛，並具有完善的機制與基礎設施，歡迎來台投資，一同打造台灣金融科技生態圈。

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金管會主委顧立雄今天出席「2019台北金融科技展」開幕典禮，他致詞時表示，去年首次舉辦台北金融科技展，吸引超過3.2萬人參觀，獲得廣大迴響，今年展區規模為去年的2倍，總參展家數超過240家，包括來自13個國家或地區、超過100家國外新創來台參展，以及英、美5家獨角獸共同參與，因此特別增設2個舞台，邀請國內外新創進行160場次的發表，期待在接下來的這2天，能夠看到耳目一新的創新想法及應用。

顧立雄指出，台北金融科技展是台灣最重要的金融科技盛會，匯集國內外金融科技產、學、研、創等多元資源，透過金融科技博覽展、國際趨勢研討會及多元媒合活動，打造國際金融科技創新交流平台。

這次國際金融科技論壇特別邀請到前英國首相商業大使Mr. Lukies分享金融科技發展趨勢，而監理沙盒及開放銀行論壇也將由來自日本、英國、美國、澳洲、新加坡等專家分享各國推動經驗與發展。

顧立雄說，台灣在去年打造金融科技創新園區，提供國內及國際新創落地的輔導資源，加上通過金融科技發展與創新實驗條例，提供金融科技研發試作的安全環境，今年更研訂委託雲端業者提供服務及證券型代幣發行的相關規範、開放3家純網銀設置，以及分階段實施開放銀行措施。

顧立雄也提及，台灣具備穩定的總體經濟、豐沛的金融與科技人才、完善的機制與基礎設施，非常歡迎國際新創團隊來台灣投資發展，與台灣的新創及金融機構一起打造金融科技生態圈。