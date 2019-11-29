來搶鐵飯碗「起薪31K！」台電：明年再招考700名員工

▲台電公司今（29）日宣佈明年將再辦理新進僱用人員甄試，預計招考700名僱用人員，起薪約3萬1千元。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

為補實人力缺口，台電公司今（29）日宣佈明年將再辦理新進僱用人員甄試，預計招考700名僱用人員，錄取後須接受一年期的職前訓練，待分發後起薪約3萬1千元，歡迎高中職以上學校畢業者踴躍報考。

台電表示，2020年新進僱用人員甄試包含配電、輸電、變電、機械、土木工程及綜合行政等類別，甄試簡章將於明年1月31日公布於甄試網站，預計2月開放報名，並定於5月31日舉行初（筆）試。

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由於電力技術人員未來將肩負穩定供電第一線職責，需相當體力才得以勝任，因此複試時需要通過拉單槓、爬鷹架、交互蹲跳等體能測試。另外，為了符合工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要，台電也首度在複試時增加「握力測試」一項。

台電說明，經實際測試統計，握力需達30公斤才符合工作現場需求。因而此次配電、輸電、變電等類別的考生，還需多闖「握力測試」一項，左、右手握力分別達到30公斤以上才算通過，台電提醒考生可及早準備。

台電說明，招考最終資訊應以甄試簡章公告內容為準，招考甄試簡章（含詳細類別及名額）及報考相關資訊預定於明年1月31日上網公告、2月報考，並定於5月31日於全國4考區共同舉行考試。屆時請至甄試網站(http://recruit.taipower.com.tw)或台電網站查閱。

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