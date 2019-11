誤傳訊息「要不要共進大餐」變忘年之交　連4年一起慶祝感恩節

▲ 因為一封誤傳簡訊變朋友,每年都一起共進感恩節大餐 。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者謝汶穎/綜合報導

美國亞利桑那州(Arizona)62歲的阿嬤丹奇(Wanda Dench)在2016年將要傳給孫子共進感恩節大餐的訊息,誤傳給當年17歲的少年辛頓(Jamal Hinton),但這個錯誤反而意外牽起一段「忘年之交」。辛頓在接下來的4年,都和丹奇的家人一起度過每一次的感恩節,他也表示,「我們已經成為真正的好朋友。」

