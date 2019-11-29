誤傳訊息「要不要共進大餐」變忘年之交　連4年一起慶祝感恩節

▲ 因為一封誤傳簡訊變朋友，每年都一起共進感恩節大餐 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國亞利桑那州（Arizona）62歲的阿嬤丹奇（Wanda Dench）在2016年將要傳給孫子共進感恩節大餐的訊息，誤傳給當年17歲的少年辛頓（Jamal Hinton），但這個錯誤反而意外牽起一段「忘年之交」。辛頓在接下來的4年，都和丹奇的家人一起度過每一次的感恩節，他也表示，「我們已經成為真正的好朋友。」

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl — Jamal Hinton (@kingjamal08) November 15, 2016

根據《時代》（TIME）報導，丹奇在2016年想邀請孫子一同吃感恩節大餐，卻誤將訊息傳給當時為陌生人的辛頓。雖然事後兩人經過確認，發現一切都是個誤會，當辛頓詢問是否是可以到她家拿些食物吃時，丹奇還是爽朗的表示，「當然可以，這是一個阿嬤應該做的事，就是養活所有的人。」

丹奇和辛頓分別居住在亞利桑那州的梅薩（Mesa）和鳳凰城（Phoenix），兩地相距約有1個半小時的車程，算不上是很近的距離，但他們還是會維持每2個月見一次面。辛頓也表示，「雖然在日程安排上並不是非常方便，但我們還是會設法在家中或餐廳一起吃飯。」平時兩人則透過簡訊保持聯繫。

從2017年感恩節開始，辛頓甚至帶著自己的女友一同前往丹奇家共享大餐，而每年感恩節結束，他都會貼出和丹奇的合照，記錄下這段意外的忘年之交。辛頓也說，他們的聚會並不會看電視還是做其他事情，只會坐在桌邊聊著自己的故事，看看對方過得好不好，「我們已經成為真正的朋友。」

辛頓在感恩節前幾天才和女友搬進坦佩（Tempe）的新公寓。他表示，說不定在明年或是更久之後，可以選擇他家成為新的聚會場所，一起度過愉快的時光。而他今年也一樣前往丹奇家中度過感恩節，還用影片紀錄下一同準備和慶祝的過程。