3歲男童玩溜滑梯卡住！　受困數小時「幼稚園沒人發現」身亡

▲ 3歲幼童被困在溜滑梯中，無人發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南近來頻傳教育場所的兒童安全意外，河內日前又發生一起離奇案件。一名年僅3歲的幼稚園學童下課到遊樂場玩溜滑梯，身體疑似在圓筒狀的滑梯中卡住，經過數小時，被人發現時已經因受困太久而喪命。

當地媒體《青年報》（Tuổi Trẻ）28日報導，河內教育及訓練機關證實，朔山縣的普羅幼稚園（Phu Lo Kindergarten，音譯）28日發生死亡意外。初步調查指出，一名3歲男童在操場上玩溜滑梯時被困在封閉的滑梯中，完全沒有人注意到。

數小時後，幼稚園老師發現男童不見後開始找人，在溜滑梯中找到他時，他的身體狀況非常不佳。他首先被送到園內的診所，隨後被轉移到河內的越南國家兒童醫院急診室，但仍宣告不治。朔山縣教育機關負責人Tran Thi Thanh Hue表示，相關部門正詳細調查這起案件，以追究責任。

越南8月才發生一起6歲男童被遺忘在校車上的案件，受困長達9小時才被發現，遭活活熱死。此外，南部同奈省一所小學為提升校車載客人數，在最後一排加設塑膠椅，沒想到27日載著16名小一學生上路時後車門突然打開，導致3名坐在最後一排的學生摔到馬路上，所幸傷勢都不嚴重。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。