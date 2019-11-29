中國信託狂拿7項台灣企業永續獎　金融唯一連9年獲報告書類肯定

▲中信金控落實ESG績效，獲「2019台灣企業永續獎」7項大獎肯定，副總統陳建仁（左）出席頒獎，中信金控行政管理部副總經理林永勝（右）代表領獎。（圖／中信金控提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

中信金控11/28於2019「GCSF全球企業永續論壇」暨「全球暨台灣企業永續獎頒獎典禮」中，一口氣拿下7項大獎，當日由副總統陳建仁授獎予中國信託金控行政管理部副總經理林永勝與台灣人壽行政管理處處長周進展，肯定中信金控積極推動永續經營的用心。

中信金控獲獎的範圍包括「企業永續報告獎」TOP 50白金獎、「綜合績效獎」台灣TOP 50永續企業獎、「創新成長獎」、「創意溝通獎」，台灣人壽、中信慈善基金會與中信文教基金會同時榮獲「社會共融獎」等，不論是企業管理、客戶服務到社會關懷行動等，企業內外皆有亮眼表現。

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中信金控認為，此次同時獲頒「綜合績效獎」台灣TOP 50永續企業獎及「企業永續報告獎」TOP 50白金獎，是透過「公司治理、環境永續、員工關懷、產品服務、社會參與」等五大面向擘劃永續經營藍圖，導入多樣永續管理評估工具，提升企業社會責任水準，而獲評審肯定，而中國信託企業社會責任報告書也呼應聯合國「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）因此成為唯一連續9年奪得「台灣企業永續獎」報告書類評選肯定之金融業者。

▲中信金控榮獲「2019台灣企業永續獎」7項大獎，中信金控行政管理部副總經理林永勝（右）、台灣人壽行政管理處處長周進展（左）出席領獎。

旗下子公司中國信託銀行則獲得「創新成長獎」及「創意溝通獎」。「中信Home Bank」APP以使用者為中心，深度挖掘數位金融服務使用經驗，並推出「疑慮帳款就找智能小C」，整合數位科技與AI智能以「擬真人客服」讓客戶與智能機器人進行互動式問答，釐清帳務疑問，打造多項「可視化服務（Visualization）」，提供使用者更好的服務體驗。

中信金控長期致力慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大公益活動也是有目共睹，因此獲3項「社會共融獎」肯定。從台灣人壽希望重建高齡價值的「高齡共好關懷專案」，結合年輕人視角與長輩經驗，期待每個世代皆能以平視角度換位思考，達到青銀共融善的循環；中信慈善基金會推出「信扶專案─臺灣首創微型貸款創新脫貧方案」，提供弱勢家庭低利貸款並輔導創業；中信文教基金會以「夢想+圓夢工程」攜手藝術導師扎根偏鄉藝文教育，發揮改變生命的力量。

為持續與全球永續金融發展趨勢接軌，中信銀行已於今年1月宣布加入赤道原則（Equator Principles）協會，成為自願簽署之全球性會員銀行之一，期望以金融業的角色，發揮對永續經營模式的影響力。中國信託持續入選摩根士丹利ESG領導者指數、富時社會責任指數新興市場指數成分股，以及道瓊永續指數新興市場指數成分股等，顯示中國信託ESG各面向承擔治理、社會及環境責任經營信念深獲國際認同。