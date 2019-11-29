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總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

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▲▼房仲,店頭,帶看,介紹,物件,看屋,女子,買房,購屋,置產。（圖／記者張菱育攝）

▲房仲分析，目前房產市場仍以剛性需求的自住買方為主。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

台商回流以及利率持續維持低檔，讓民眾購屋信心回升，不過中美貿易戰仍未有定數，加上距離總統大選只剩1個多月，部分民眾放緩購屋腳步，讓11月房市交易量略為轉淡，但是跟去年同期相比，全台交易量有近3成的漲幅。房仲業者分析，目前國內外暫無撼動房市的重大利空，交易量將可望在農曆年前穩定發展，仍以剛性需求的自住買方為主。

根據永慶房屋研展中心統計，全台11月交易量較10月減少3%，其中台南減少幅度最大，達8%，而新竹與台中是唯2成長的都市。若與去年同期相比，全台交易量大幅增加30%，其中台中成長幅度最高，達38%，其次為台北與新北市，分別增加31%、30%。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，由於去年11月適逢九合一大選，選戰激烈且結果難以預料，讓有意購屋的民眾在選前購屋態度轉趨保守，待選舉結果底定後，再啟動購屋計畫，導致去年11月房市交易低迷，在低基期的狀況下，今年11月房市交易量年增率大幅成長3成，即使扣除選舉因素，今年房市表現仍優於去年。

至於中信房屋統計內部資料，11月份不論是較上月還是去年同月都呈現成長格局，全台成交量月增9.2%，年增幅亦有28.1%的表現。各都會區來看，月增幅又以台南市增幅最大，高達26.7%，其次則為桃園市的24.4%；年增幅部分，桃園市增幅達35.5%，其次為台北市增加34.9%。

中信房屋總經理張世宗分析，今年下半年房市交易在8月打底後，買氣一路穩定發展，在目前國內外暫無具有撼動房市的重大利空的現況下，交易量將可望隨著在農曆年前穩定發展。

張世宗說，第4季雖仍以一般自住型買盤為大宗，但觀察已有少量以長期投資為資產配置的買方，也開始入市，年底之際，這類族群便會轉移相關資金進行其他形式的資產配置，不過佔整體房市成交的比重不大，整體而言，目前房市仍以剛性需求的自住買方為主。

▲▼中信房屋2019年11月成交量變化。（圖／中信房屋提供）

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