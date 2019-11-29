邀全國高中生當博物館攝影師！「青年鏡頭的臺博館」培訓計劃展開





▲國立臺灣博物館推出「青年鏡頭的臺博館」高中生培訓計畫，透過青年視角進行記憶的蒐集。（圖／國立臺灣博物館）

記者林育綾／綜合報導

為了讓民眾有更多元的方式認識博物館，國立臺灣博物館即日起推出「青年鏡頭的臺博館」高中生培訓計畫，邀請全國高中生進入臺博館拍攝照片，投稿的攝影成果將有機會在臺博館平台展出。

臺博館近年來以邁向現代性博物館為發展方向，希望蒐集創造屬於「當代民眾的記憶」，為推動文化平權，讓每個人都具有接觸博物館的權利，特別企劃「青年鏡頭的臺博館」高中生培訓計畫，透過青年視角進行記憶的蒐集，以影像方式紀錄所有發生在臺博館本館、土銀展示館、南門園區等場域的人、事、物，透過參與式活動，吸引青年對於博物館場域的興趣，並預計讓高中生作品自12月27日至明年1月31日期間在臺博館線上平臺展出。

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臺博館館長洪世佑表示，此次活動賦予青年學子對博物館的詮釋權，博物館也可思考如何創造與民眾一起寫歷史的環境，達到博物館公眾化的目標。在活動的過程中，館方將與青年共同探討「博物館還可以做什麼？」、「博物館還可以怎麼說？」

同時藉由活動參與，讓學生體會臺博館百年來所見證的臺灣歷史與文化，促使他們主動對臺灣文化資產創造當代記憶，一改博物館為教育者、學員是受教的關係，而是視高中生為夥伴，共同創造屬於當代的臺博館現代性定位。

▲國立臺灣博物館推出「青年鏡頭的臺博館」高中生培訓計畫。（圖／國立臺灣博物館）

國立臺灣博物館

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