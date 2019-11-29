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泰國「3D斑馬線」走在半空中　駕駛錯覺提前減速防事故

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▲▼ 泰國,3D斑馬線維持交通安全。（圖／路透）

▲ 泰國3D斑馬線利用馬路上有「漂浮板塊」錯覺，來維持交通安全。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

泰國曼谷有志工在馬路上打造「3D斑馬線」，利用視線和角度使觀看者產生錯覺，讓駕駛在開車時以為前方有大型白色塊狀物體，而不自覺的放慢速度，希望透過這樣的創意，讓行人能夠更安全的行走。在泰國過去4年當中，總共發生1萬672起和行人相關交通事故，造成約900人死亡。

根據路透社報導，泰國志工團隊和一些學生在曼谷郊區布安通郎（Wat Bueng Thong Lang）學校外繪製3D斑馬線，並由泰國政府的儲蓄銀行（GSB）資助。專案的管理人納塔朋（Natthapong Jiravijit）也表示，在過去的幾個月中，他們已經在一些學校和寺廟等人潮較多的地方，繪製6個3D斑馬線，希望能減少因為人流量多而比例較高的交通事故發生。

泰國一位開車送小孩上下學的父親表示，這是一個很有趣且很好的點子，「我看著它的時候，人們好像漂浮的走在上面，尤其小孩子會喜歡走在上面，這會讓他們像是在天空中漫步。」3D班馬線的設計在近距離觀察時就會失效，但對於駕駛來說，他們在遠方看到開始減速，已經達到設計的目的。

▲▼ 泰國,3D斑馬線維持交通安全。（圖／路透）

▲ 泰國3D斑馬線由志工團隊和一些學生自行繪製。（圖／路透）

根據國家衛生安全局（NHSO）統計過去4年的資料顯示，泰國總共發生1萬672起有關行人的交通事故，造成九百多人死亡。超級民意調查（Super Poll）在2016年也曾進行調查表示，在1204個接受調查的人當中，有90%的人認為，即使使用班馬線過馬路，也沒有真正安全的感覺。

不只是泰國，印度、冰島等國家也曾推行過3D斑馬線。冰島西峽灣區伊薩菲厄澤（Ísafjörður）市中心的發想源自印度新德里，因為建築老舊，街道也較狹窄，就算車輛限速30公里，在市中心仍不夠安全，因此在這個市區首創3D斑馬線，讓駕駛誤以為會撞上東西而提前減速，降低事故發生，除了安全上更有保障，也增添生活中的小樂趣。

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