人生最後乾杯！兒陪癌末父喝酒圓夢　燦笑臨終照惹淚33萬人

美國威斯康辛州87歲男子諾伯特斯姆(Norbert Schemm)是大腸癌第四期患者,本月中旬病情惡化住院,似乎知道生命已來到最後一刻,而他心中最後願望就是在家人團聚時刻,還能一邊啜飲啤酒。20日這一夜,他的家人們陪伴在她身邊,一起聊天、回憶、歡笑,右手握著妻子的手、左手拿著啤酒瓶,和兒子們合影,露出燦爛笑容;過不到幾個小時,他便於21日安詳離世。

BBC報導,諾伯特斯姆一生大多數時間都頗健康,但直到近期住院,大家才意識到這可能真的是他人生最後時光。他的孫子亞當斯姆(Adam Schemm)說,他19日打給他的孫子們,大家20日就來到醫院陪伴他,拍下這張照片,「那時我爸跟我說,爺爺想要喝瓶啤酒」,但才過數小時,他就在21日上午過世,「現在當我看到這張照片的時候,我心中感到相當安慰,我看得出來當時爺爺在笑,他正在做他想做的事情。」

▲亞當斯姆透露,其實爺爺一生大多數時間都頗健康。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中人物並非新聞當事人)

亞當斯姆提到,儘管他起初相當猶豫要不要把照片放到網路上,因為這其實是個苦樂參半的回憶,但最終還是決定分享出去,因為那是個美麗的時刻,「這其實也幫助我們走過那段悲傷,看到爺爺奶奶和他的孩子們在生命最後一刻都聚在一起,讓我感到很欣慰。」

亞當斯姆的這則貼文受到網友熱烈回應,迄今已吸引33萬多人按讚,另有3萬用戶轉推。值得一提的是,印地安納州男子里格斯(Ben Riggs)也分享自身經驗,他上傳自己爺爺2015年過世前喝酒、抽雪茄的照片,強調儘管爺爺患有阿茲海默症,有記憶力衰退的情況,但他與父親仍覺得為他完成遺願是一件相當重要的事,「要努力在黑暗中尋找一絲光明。」

