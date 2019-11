南加州罕見「大雪覆蓋焦黑枯枝」助滅野火　積雪20cm迎白色感恩節

▲ 氣象專家帕澤特(Bill Patzert)形容,本月天氣從炎熱乾燥變得異常寒冷,「就像一輛特斯拉把時速從0加速到60英里。」(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國南加州今年迎來白色感恩節,猛烈冬季風暴把當地乾燥炎熱天氣變得異常寒冷,莫哈維沙漠羚羊谷(Antelope Valley)部分地區降雪達8英寸(約20公分),通往加州的州際公路一度雙向關閉,甚至協助撲滅聖塔芭芭拉(Santa Barbara)山區的「洞穴大火」(cave fire)。

▲山區出現積雪。(圖/達志影像/美聯社)

綜合紐約郵報、路透報導,洛斯帕德里斯國家森林(Los Padres National Forest)25日發生洞穴大火,延燒面積超過3000多英畝。但當地消防局發言人麥克埃利亞森(Mike Eliason)提到,今年的狀況真的很特別,這場大雪剛好落在聖塔芭芭拉南部沿岸燒到焦黑的灌木叢,實屬相當罕見的景象,儘管這場大火仍未被完全撲滅,「但謝天謝地,沒有人受傷、沒有人無家可歸,下了一場大雪,大家都能平安回家讓我感到欣慰。」

#CaveFire- UPDATE- Snow falling at the 3,500 foot level on the fire footprint atop E. Camino Cielo Thanksgiving morning. The recently charred chaparral covered in snow is a rare sight for the Santa Barbara South Coast. pic.twitter.com/s7xKAU2I1p — SBCFireInfo (@EliasonMike) November 28, 2019

#CaveFire-Snow accumulating Thanksgiving morning on charred chaparral from the Cave Fire in the Los Padres National Forest. pic.twitter.com/Lo9PHXzZvy — SBCFireInfo (@EliasonMike) November 28, 2019

這場大雪讓5號州際公路28日雙向封閉,許多車輛受困。根據國家氣象局預測,這場冬季風暴會持續發威,挾帶大雪強風侵襲美西部分地區,目前懷俄明州及南達科他州部分地區已發布暴風雪警報,南加州與亞利桑那州部分地區則面臨洪災及強降雨威脅。

目前加州城市蘭開斯特(Lancaster)過去2天已降下4至5英寸(約10至12公分)的雪,附近的棕櫚谷市(Palmdale)也下了約3英寸(約7.6公分)的雪。推特網友表示,「加州居然下雪!我住的地方已經很久沒有下雪了」。但也有人說,「大家都對加州下雪感到很興奮,但這很可怕,這裡不應該下雪啊!」