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南加州罕見「大雪覆蓋焦黑枯枝」助滅野火　積雪20cm迎白色感恩節

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▲▼ 美國南加州今年迎來白色感恩節 。（圖／路透）

▲ 氣象專家帕澤特（Bill Patzert）形容，本月天氣從炎熱乾燥變得異常寒冷，「就像一輛特斯拉把時速從0加速到60英里。」（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國南加州今年迎來白色感恩節，猛烈冬季風暴把當地乾燥炎熱天氣變得異常寒冷，莫哈維沙漠羚羊谷（Antelope Valley）部分地區降雪達8英寸（約20公分），通往加州的州際公路一度雙向關閉，甚至協助撲滅聖塔芭芭拉（Santa Barbara）山區的「洞穴大火」（cave fire）。

▲▼ 美國南加州今年迎來白色感恩節 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山區出現積雪。（圖／達志影像／美聯社）

綜合紐約郵報、路透報導，洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest）25日發生洞穴大火，延燒面積超過3000多英畝。但當地消防局發言人麥克埃利亞森（Mike Eliason）提到，今年的狀況真的很特別，這場大雪剛好落在聖塔芭芭拉南部沿岸燒到焦黑的灌木叢，實屬相當罕見的景象，儘管這場大火仍未被完全撲滅，「但謝天謝地，沒有人受傷、沒有人無家可歸，下了一場大雪，大家都能平安回家讓我感到欣慰。」

這場大雪讓5號州際公路28日雙向封閉，許多車輛受困。根據國家氣象局預測，這場冬季風暴會持續發威，挾帶大雪強風侵襲美西部分地區，目前懷俄明州及南達科他州部分地區已發布暴風雪警報，南加州與亞利桑那州部分地區則面臨洪災及強降雨威脅。

目前加州城市蘭開斯特（Lancaster）過去2天已降下4至5英寸（約10至12公分）的雪，附近的棕櫚谷市（Palmdale）也下了約3英寸（約7.6公分）的雪。推特網友表示，「加州居然下雪！我住的地方已經很久沒有下雪了」。但也有人說，「大家都對加州下雪感到很興奮，但這很可怕，這裡不應該下雪啊！」

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