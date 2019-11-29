登雪山弄丟婚戒他崩潰po網　山友用金屬探測器完成不可能任務！

▲山友順利幫男子找回婚戒。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子近來到新罕布夏州(New Hampshire)一座雪山上健行時，意外遺失婚戒，他焦急在臉書上懇求山友幫忙尋找，沒想到幾天後真的有人完成了這個不可能的任務，對方用金屬探測器順利找到他的婚戒。

來自麻州北安多佛鎮(North Andover)的男子吉奎爾(Bill Giguere)，近來到海拔4000英尺（約1.2公里）高的漢考克山(Mount Hancock)健行時，不小心弄丟自己戴3年的婚戒，讓他只好在臉書上請求好心山友幫忙，這個訊息成功吸引到登山者蓋特利(Tom Gately)及切弗(Brendan Cheever)的注意。

蓋特利表示，「我一讀到這篇文章就覺得要幫他，因為我自己以前也曾經在山上掉過婚戒」，由於健行步道長達10公里，宛如大海撈針的情況也讓他一度不看好，找到戒指的可能性可能微乎其微。

蓋特利與切弗刻意準備了金屬探測器一起上山，沒想到他們抵達山頂幾分鐘，金屬探測器便立刻有反應，「機器一直發出嗶嗶聲，我低頭一看，就從雪中找到了戒指，簡單到讓我覺得十分不可思議」，他下山後立即與吉奎爾聯絡，對方立即開車過來取回戒指。吉奎爾十分感謝蓋特利的幫忙，再加上一點好運，戒指才能失而復得。

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