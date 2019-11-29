時隔3年半！日韓12月重啟局長級貿易對話　商討出口限制問題

▲ 南韓法院對二戰徵用工案的判決挑起日韓紛爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府決定延後《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）失效期限，長達數月的日韓紛爭也出現轉機。南韓產業通商資源部29日宣布，12月將正式為出口限制問題與日本展開協商，是為兩國貿易管理當局2016年以來時隔3年半重啟政策對話。

日韓28日在首爾進行課長級籌備會議，韓方由產業部貿易政策室課長宋賢周（音譯）參加，日方則派出經濟產業省安全保障貿易管理課長豬狩克郞。雙方商定12月第3周（16至20日間）於東京正式舉行局長級出口管理政策對話，當月4日會先在奧地利維也納召開籌備會議。

日本放送協會（NHK）則報導，經濟產業省今天宣布，與韓方達成共識，將在東京舉行貿易相關的日韓局長級政策對話。經濟產業大臣梶山弘志說明，重啟與南韓政策對話以使兩國間懸而未決的問題朝積極方向前進為前提。

《韓聯社》報導，雙方將在東京會談上針對出口限制相關狀況交換意見，廣泛討論彼此的要求，並尋求解決方案。但由於日韓對出口限制問題認知分歧相當大，會談恐怕很難輕易取得結果。

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