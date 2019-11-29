「被謀殺男」蒸發3年突然開設臉書帳號！　PO自拍照、加好友

▲英國男子普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年9月離奇失蹤，被研判可能已遭殺害，3年後竟突然開設臉書帳號。（圖／翻攝自Facebook／Ricardas Puisys）

記者吳美依／綜合外電報導

住在英國的普厄瑟斯（Ricardas Puisys）突然離奇失蹤，被相關單位研判可能已經慘遭殺害，但「人間蒸發」3年之後，去年夏天卻突然開設臉書帳號，上傳自拍照，對親朋好友發出交友邀請。劍橋郡警方表示，雖然多次聯繫開設帳戶的人，至今仍無法確定受害者是否活著。

BB於28日報導，35歲的普厄瑟斯是一名農場員工，2015年9月26日前往住家20英里（大約32公里）外的查特里斯（Chatteris）工作，卻是最後一次被目擊，從此以後離奇失蹤。警方發起大規模搜索與調查，甚至一度逮捕1名男子，卻因證據不足，將嫌犯無罪釋放，並研判被害人可能已經遭遇不測。

▲警方表示，有資訊顯示普厄瑟斯受到傷害，當年因此研判他可能已遭遇不測。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

《鏡報》報導，某人2018年用普厄瑟斯的姓名開設臉書帳戶，上傳自拍照，向69名現實中的親朋好友送出交友邀請，也持續更新近況，雖然無法確定相片拍攝的時間與地點，但所有人都大吃一驚。重案組副督察加洛普（Adam Gallop）表示，根據調查，帳戶使用者位於維茲比奇（Wisbech）某地方，也就是普厄瑟斯居住的城鎮，親友也試圖聯繫，但是目前無法確定男子是否活著。

加洛普提到，警方一開始以失蹤案進行調查，但很快就發現「沒有任何生還的跡象，我們擔心普厄瑟斯已經被殺害。」他提到，「調查初期的證據顯示，被害人受到了一些傷害」，但沒有足夠證據指控任何人，男子的失蹤就此成為謎團。

加洛普表示，警方目前仍沒有尋獲普厄瑟斯的遺體，但也無法找出他活著的證據，但是「有些人一定知道發生了什麼事情，請站出來做正確的事情」，呼籲當地人民主動聯繫，提供相關資訊。

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