超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

▲電視辯論用冰雕代替英國首相強生。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

距離英國下議院大選剩下不到兩周,英國首相強生(Boris Johnson)卻拒絕出席一場聚焦環境保護的電視辯論,而他的政敵也訂製了一座「冰雕」,直接在辯論時放在他的位子上。而另一位拒絕出席的「脫歐黨」黨魁法拉吉(Nigel Farage)則表示,拒絕出席是因為,脫歐才是這個時代的決定性問題。

英國第四頻道在28日舉辦各黨領袖的電視辯論,此次主題聚焦在環境保護。但強生因有事不便出席,希望由環境大臣戈夫(Michael Gove)代替,不過第四頻道強調,電視辯論是由各黨領袖代表,無法由其他人代替出席,婉拒了強生的要求。「脫歐黨」黨魁法拉吉也拒絕出席,並表示脫歐才是這個時代的決定性問題,「第四頻道不願討論,表示他們的立場是希望留歐。」

NEWS: Channel 4's defended using an ice sculpture to replace Boris Johnson, who failed to show up at last night's TV debate on climate change #kmfmnews pic.twitter.com/JiFeX9dan2