川普簽「香港人權法案」引滿滿砲轟　紐時：中國反擊選擇有限！

▲川普簽署香港法案後續引關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普簽署香港人權與民主法案，讓中國相當不滿，不僅譴責美國干預內政、揚言反制，更加貿易協議作為籌碼。但《紐約時報》分析，縱使中國不滿，經濟還是最主要的問題，所以最終因香港法案想要反擊美國，恐怕選擇也有限。

綜合外媒報導，中國本周2度召見美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），傳出中國高層官員還是希望可以達成貿易的協議，經濟已經走弱之際，川普其實也想達到雙贏的局面。但原本這樣的想法在27日川普正式簽署「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」後，讓兩方再度陷入僵局。

川普所簽署的「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，明顯表達對民主抗爭的支持，前者授權美國政府制裁侵犯香港人權的中港官員，後者明令禁止向香港當局出售美製催淚瓦斯、橡膠子彈或其他群眾控制裝備。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會中提到，「我們奉勸美國不要一意孤行，否則中方將會以堅決反制，所產生的後果必須由美方承擔」；而被問及川普簽署「香港人權與民主法案」是否會影響美中貿易談判，耿爽表示：「中方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。」

根據《紐約時報》報導，就算中國的反制威脅聽起來很嚴重，但實際上受限於已經走下坡的經濟，無奈反擊選擇並不多。

《華爾街日報》也指出，川普簽署法案之後，中國也沒有實際反制行動，反而擔心川普是否會落實法案中的條款，但確實可能因此讓習近平猶豫是否要輕易簽署下階段的貿易協議。白宮聲明中則表示，川普若想和中國達成貿易協議，可選擇不執行其中部分條文，另一點則是，川普選擇感恩節前簽署法案，就是為了要避免過多關注。