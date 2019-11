辛巴威通膨醫生鬧罷工　太平間上演「沉默的種族滅絕」

▲辛巴威醫生鬧罷工,讓國民沒辦法得到該有的醫療照護。(圖/達志影像/美聯社)

辛巴威公立醫院的醫生從9月開始罷工,醫院全面癱瘓,太平間放滿因為無法接受治療而過世的屍體,而家屬只能等著領屍,為了抗議工資與工作環境的條件不好,有448名初級醫生因罷工和違反勞動法院的命令而被解僱,另外還有150人必須面對紀律聽證會。

根據BBC報導,辛巴威正經歷著10年來最嚴重的經濟危機,通貨膨脹率飆升至500%,即使工資已經佔國家預算的80% 以上,政府還是無法給予醫生和公務員所要求的薪水,不只如此,糧食問題也相當嚴重,6個月至2歲的兒童當中,有90%沒有辦法攝取所需最低限度的營養,總人口的60%沒辦法滿足基本飲食需求。

▲辛巴威政府發放新貨幣來解決通貨膨脹。(圖/達志影像/美聯社)

大多數罷工醫生每個月的收入少於100美元(約台幣3000元),沒辦法維持生活所需,他們對於這次行動不稱為罷工,而是無能為力去上班。高級醫院醫生協會(SHDA)也在28日發表聲明表示,這次的危機是一場「沉默的種族滅絕」,今年3月開始,醫生被迫在沒有充足的繃帶、手套和注射器的環境下工作,政府不應該解雇醫生,尤其是在經濟環境惡劣導致工資低靡的現在,所以從26日起將不再提供任何急診服務,直到所有被解雇的醫生回到崗位。

當地民眾接受BBC採訪表示,因為沒有醫生的簽名,而無法進行身體檢查。還有一名孕婦因為遭到丈夫施暴,左眼受傷,也感覺不到胎動,因為聽說首都哈拉雷的醫院有軍醫,而在醫院四處徘徊想碰碰運氣。

衛生部長奧巴迪亞·莫約(Obadiah Moyo)在記者會上表示,不知道高級醫生的罷工,將繼續對那些抵制工作的人採取紀律處分。

