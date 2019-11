示威者佔據2橋！伊拉克維安部隊「實彈+催淚彈掃射」　釀25人死亡

▲伊拉克示威者佔據橋梁。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

伊拉克反政府示威持續近2個月,維安部隊28日進入南部城市納西里耶(Nasiriyah),並在奪回遭示威者佔據的兩座橋梁時,直接開槍掃射,造成至少25人死亡,另外在其他衝突點也有16人遭射殺。伊拉克軍方宣布,已經成立危機小組,預計到動亂較嚴重的城市進行維安,而數千名納西里耶居民也無視宵禁走上街頭,哀悼在衝突中喪生的罹難者。

At least 29 protesters killed in #Nassiriya clashes - reports#Iraq #IraqProtests pic.twitter.com/P3eFYww07P