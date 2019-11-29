示威者佔據2橋！伊拉克維安部隊「實彈+催淚彈掃射」　釀25人死亡

▲伊拉克示威者佔據橋梁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克反政府示威持續近2個月，維安部隊28日進入南部城市納西里耶（Nasiriyah），並在奪回遭示威者佔據的兩座橋梁時，直接開槍掃射，造成至少25人死亡，另外在其他衝突點也有16人遭射殺。伊拉克軍方宣布，已經成立危機小組，預計到動亂較嚴重的城市進行維安，而數千名納西里耶居民也無視宵禁走上街頭，哀悼在衝突中喪生的罹難者。

《BBC》報導指出，維安部隊為了奪回示威者在納西里耶市佔據的兩座橋，直接在28日清晨持催淚瓦斯與實彈，朝著橋上的群眾射擊，造成至少29人在攻擊中死亡，示威者也氣憤地燒毀了當地一間警察局。衝突過後，數千名納西里耶市居民無視宵禁規定，走上街頭哀悼罹難者，國際特赦組織（Amnesty International）中東研究主任馬魯夫（Lynn Maalouf）痛批，維安部隊簡直把橋梁當作戰場。

除此之外，在示威者燒毀聖城納加夫（Najaf）的伊朗領事館後，維安部隊也朝著示威者開槍，造成共12人死亡。一名目擊者向《路透社》表示，「所有防暴警察和維安部隊開始向我們開槍，就好像我們是燒掉整個伊拉克一樣。」另外一名抗議者阿里（Ali）則說，焚燒伊朗領事館是勇敢的行為，「這是伊拉克的民意，我們拒絕伊朗。」

▲示威者放火焚燒伊朗領事館與當地警察局。（圖／路透）



截至目前，伊拉克當局對示威的態度始終強硬，維安部隊都採取實彈攻擊，在總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）出生地納西里耶的衝突尤其激烈，至今造成全國最少350人死亡、數千人受傷。儘管馬赫迪已經解僱了負責納西里耶維安任務的將軍，並承諾進行改革，但仍無法平息群眾怒火。

►伊拉克示威釀350死！抗議群眾放火燒伊朗領事館 拆國旗怒吼

►伊拉克政府：維安部隊失控「瞄準頭胸」射殺149名示威者

►104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中 失業、貪汙成導火線