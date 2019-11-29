　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本第一例！技術員確診人猴共通「疱疹B病毒感染症」　出現發燒、頭痛症狀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲將人類腦部基因注射號到獼猴身上，引叔道德爭議。(示意圖／達志影像／美聯社）

▲疱疹B病毒常見於靈長類，為人畜共通病毒，已有有效治療藥物。(示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本鹿兒島市28日傳出，「新日本科學」公司鹿兒島市動物實驗設施內，一名技術員被診斷出患有「疱疹B病毒感染症」，是日本境內第一例，而這個相當罕見的病症，在全球僅有約50例確診。

根據台灣衛生福利部疾病管制署網站解釋，疱疹B病毒為人畜共通傳染性病原體，會對感染者的中樞神經系統進行破壞。疱疹B病毒於1932年在美國出現第一例，研究人員B博士（Dr. B）當時被一隻看起來相當健康的恆河猴咬傷，15天後便因急性腦脊髓炎死亡，病毒的名稱也採B博士名字命名為「疱疹B病毒」。疱疹B病毒並無特別季節變化，一年四季的傳染能力同樣活躍。

▲醫院,病人（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疱疹B病毒感染症相當罕見，該名技術員發病後，經過近9個月才確診。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本《讀賣新聞》、《中央社》報導，受託開發醫藥品的「新日本科學公司」總社位於東京，並在鹿兒島市設有一處研究設施；一名實驗業務助理在對猴子進行安全性調查時，不慎感染了疱疹B病毒感染症（Herpesvirus B Infection），今年2月出現頭痛、發燒等症狀，但直到8月底轉願接受基因檢查，才在11月上旬被驗出確診。

這類流行於獼猴、日本獼猴等獼猴屬猿猴間的病毒不會經由空氣傳染，主要透過抓、咬受傷後進入人體，潛伏期約2至5週，發病會出現發燒、麻痺等症狀。

鹿兒島市和新日本科學公司並未對外公布實驗業務助理的姓名，也未透露身體狀況、性別和年齡。報導指出，該名技術員平常直接接觸猿猴的機會很少，就診時也沒有被猿猴抓、咬的痕跡，目前正進一步調查染病途徑。

ET快訊
韓國瑜呼籲支持者：接民調電話都說「唯一支持蔡英文」
蕾菈運動內衣走光「露胸前小粉紅」！館長視線被網抓包
「國民情婦」豪乳女星成醫師娘前再脫一次：1本寫真集就可讓你滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本第一例！技術員確診人猴共通「疱疹B病毒感染症」　出現發燒、頭痛症狀

伊朗反政府示威「14天逮8名CIA人士」　情報部門：他們偽裝成公民記者

荷蘭18歲辣模「搭富豪3P不羈夜」　隔天全裸墜樓慘死…警重啟謀殺調查

川普突訪阿富汗與官兵共吃感恩節大餐：和塔利班恢復談判

殺人犯有「被遺忘權」！他槍殺2人、重傷1人　法院裁定：姓名可從搜尋結果移除

承諾100天內達成「2050碳中和」協議　馮德萊恩下周就職歐盟執委會主席

環時總編胡錫進：中國考慮禁止「香港人權法案起草人」入境

WeWork、Uber蒸發3兆元　孫正義：投資錯誤創造出怪物

日人也發起連署！要求國會討論「香港人權法案」...目前人數近12萬

作客慘淪性奴！她被打到牙齒全斷　「嘴塞襪+貼膠帶」還關狗籠

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

日本第一例！技術員確診人猴共通「疱疹B病毒感染症」　出現發燒、頭痛症狀

伊朗反政府示威「14天逮8名CIA人士」　情報部門：他們偽裝成公民記者

荷蘭18歲辣模「搭富豪3P不羈夜」　隔天全裸墜樓慘死…警重啟謀殺調查

川普突訪阿富汗與官兵共吃感恩節大餐：和塔利班恢復談判

殺人犯有「被遺忘權」！他槍殺2人、重傷1人　法院裁定：姓名可從搜尋結果移除

承諾100天內達成「2050碳中和」協議　馮德萊恩下周就職歐盟執委會主席

環時總編胡錫進：中國考慮禁止「香港人權法案起草人」入境

WeWork、Uber蒸發3兆元　孫正義：投資錯誤創造出怪物

日人也發起連署！要求國會討論「香港人權法案」...目前人數近12萬

作客慘淪性奴！她被打到牙齒全斷　「嘴塞襪+貼膠帶」還關狗籠

新台幣開盤貶值0.5分　以30.51元兌1美元開出

美股休市台股表現疲弱　早盤一度跌破11,600點

高以翔錄一半的《追我吧》有多可怕？女星「連吃3天速效救心丸」15天才好轉

不願支持韓國瑜？劉宥彤：郭台銘沒有回答、沒辦法討論

貓皇伸4腳睡「大香蕉」！　奴才狂「掀果皮」惹牠炸毛

膝關節／影視衰弱　台灣人腦袋壞了？韓國瑜應該要知道的背後3件事

這4種人＝骨鬆高風險群！少做2件事…小心「一動就斷了」

蕾菈運動內衣走光「露胸前小粉紅」　館長視線被網友抓包

日本第一例！技術員確診人猴共通「疱疹B病毒感染症」　出現發燒、頭痛症狀

史上最潮紅色風衣！NIKE x UNDERCOVER 迷幻設計搶先看

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

荷蘭18歲辣模「全裸墜樓」警重啟調查

被關狗籠虐待！她作客慘淪性奴

德法院裁定　殺人犯有被遺忘權

川普突訪阿富汗：和塔利班恢復談判

匈牙利生3胎「免除1000萬貸款」！

香港法案起草人　中國考慮禁入境

女一年存款165次　規避法規被捕

德前女防長　將就任歐盟執委主席

女死在床上　冰箱找到冰封11年屍

200公斤巨蟒生吞小牛...畫面驚悚

更多熱門

相關新聞

雷諾Megane RS Trophy-R刷新鈴鹿賽道紀錄

雷諾Megane RS Trophy-R刷新鈴鹿賽道紀錄

雷諾（Renault）Megane RS Trophy-R法系鋼砲開始在全球賽道大殺四方，繼先前拿下比利時Spa-Francorchamps、澳洲Bend Motorsport Park賽道最速量產前驅紀錄外，最近也拿下日本鈴鹿（Suzuka）賽道紀錄，並一步一步刷新Type R的成績。

日人要求國會討論「香港人權法案」...人數近12萬

日人要求國會討論「香港人權法案」...人數近12萬

放任屍體腐爛…日男疑虐待30多隻貓犬

放任屍體腐爛…日男疑虐待30多隻貓犬

即／韓軍：北韓發射不明飛行物

即／韓軍：北韓發射不明飛行物

餐廳老闆勒死23歲女友再毀屍

餐廳老闆勒死23歲女友再毀屍

關鍵字：

日本鹿兒島疱疹B病毒感染症日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面