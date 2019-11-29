「中國創新」向心豪宅房客起底！網路新貴「2018選舉年賺近億」　月扛租金20萬

▲向心夫婦位於信義區豪宅冠德遠見，不只10樓2戶打通雙拼戶（黃框處），14樓也跟著曝光。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

香港上市公司「中國創新投資」、「中國趨勢」主席兼執行長向心及妻子龔青捲入共諜案遭台北地檢署限制出境出海，本刊掌握，向心夫婦的信義區豪宅冠德遠見，除了已曝光的10樓雙拼戶，同棟14樓也是兩人所購，共3戶4個車位，隨著案情升高，向心房客的身分也遭起底，豪宅住戶透露，承租向心夫婦10樓房產的住戶，是一名網路新貴，公司經營的業務更涉及媒體網路投放。

本刊調查，向心向檢調供稱購買2棟、位於信義路五段的「冠德遠見」豪宅，分別是B棟10樓及14樓，其中10樓是兩戶打通，尚未曝光的單位則是14樓，向心供稱單純為了投資，租客都是定期將房租匯到香港的帳戶給他，但辦案單位透過訪查發現，冠德遠見租戶幾乎都是知名外商居多，唯有10樓雙拼住戶，卻是一名不到40歲的年輕華人男子租用，據住戶透露，向心夫婦的二個房客都不是本國籍人士，也非外商，兩棟住戶共有4個車位，停放車輛都懸掛租賃車牌。

本刊調查，樓高27層的冠德遠見屋齡約11年，依據實價登錄資料，光是10樓二戶打通，權狀坪數計177.24坪，換算每坪單價126.51萬元，價值就將近2億元，對照實價登錄與地籍謄本，2017年6月曾有2筆10樓戶交易，持有人為龔姓女性自然人，且為外國籍，應該就是向心的妻子龔青所持有，B棟14樓的持有人則是向姓男性自然人。

根據當地住戶透露，向心夫婦豪宅10樓的租客，確實是年輕的華人，為何能負擔每月近20萬元的房租，讓他們都感到很好奇。

相關單位經過資料比對，該名租客所經營的網路公司，地址就在台北市松山區，資本額只有2千萬元，實際業務是協助廣告業主利用臉書、Youtube等平台投放網路廣告，成立近十年來業務並沒有特別突出，直到去年卻有驚人業績，營業額近億元，至於暴量的業績是否與去年選舉接受委託操作廣告投放有關，仍需進一步釐清。



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