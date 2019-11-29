川普突訪阿富汗與官兵共吃感恩節大餐：和塔利班恢復談判

▲川普於美東時間28日晚間和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普事先未對外透露，今天突然造訪阿富汗，和美國駐軍一同慶祝感恩節，並宣布已和塔利班組織恢復談判。這也是他第一次造訪這個自2001年以來就和美國處於交戰狀態中的國家。

《華盛頓郵報》（The Washinton Post）報導，川普於美東時間晚間8點半飛抵位於巴格拉姆（Bagram）的美國空軍基地，距離阿富汗首都喀布爾以北約25公里處。他在照片中高高端起裝滿感恩節食物的餐盤，和基地官兵們一起享用火雞大餐以及合照發表演說。





▲和空軍基地官兵一起享用感恩節大餐的川普，盤上有馬鈴薯泥、蛋糕等食物。（圖／路透）

川普此行也安排和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）進行會談；他表示已和塔利班恢復談判，「塔利班想要達成協議，我們正和他們談判協商，而我們要求必須停火，但他們不想停火，現在他們也想要休兵了。」

川普政府今年稍早宣布和塔利班達成協議，以美軍撤出阿富汗，換取塔利班的安全保證作為結果，結束美國史上耗時最久的戰爭；然而到了9月，當時川普邀請塔利班組織高階人員到歷屆美國總統的度假地點─大衛營（Camp David）進行會談，此舉卻在當時引起國內極大反彈聲浪，因犯下911恐攻事件，造成紐約2977人死於非命的恐怖組織，怎麼可以被允許進到美國總統的私人休憩地。隨後又傳出雙方談判破裂，川普宣布取消該次邀訪行程，和塔利班的和平談判也化為烏有，直到這次的出訪行程才重啟。

▲川普在基地內向官兵演講。（圖／路透）

2001年911事件後，美國在時任共和黨籍總統小布希（George Bush）的命令下，揮軍進攻阿富汗，現在仍有約1萬3000名美軍駐守當地。