晶華潘思亮預測明年台灣經濟成長率　可望名列亞洲四小龍之首

▲晶華酒店集團董事長潘思亮看好國內經濟發展，預估明年台灣經濟成長率將名列亞洲四小龍之首。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計台商回台投資總額正式突破七千億元大關，晶華酒店集團董事長潘思亮看好國內經濟發展，預估明年台灣經濟成長率將名列亞洲四小龍之首，但他也對少子化現象表達憂心，認為將成為台灣最大國安危機，建議政府鬆綁外籍勞工政策，以解決國內產業缺工問題。

台北晶華酒店28日晚間舉辦年度聖誕樹點燈儀式，位於台北晶華酒店一樓中庭的聖誕樹，總高近15公尺，今年邀請多位米其林主廚擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正等，共同進行有27年歷史的年度點燈儀式。

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▲台北晶華酒店28日晚間舉辦年度聖誕樹點燈儀式，邀請多位米其林主廚擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正等共同點燈。（圖／晶華提供）

針對明年景氣走向，潘思亮於受訪時表示，觀光產業明年景氣預估將會持平，麗晶晶華集團的表現今年優於去年，更看好明年將持續成長，主要來自台商回台投資帶動消費及內需表現，預估明年台灣的經濟成長率將位居亞洲四小龍之首，並期盼執政黨能在金融、人力政策上鬆綁，鼓勵更多台商回台投資。

「不過，台灣面臨最大的國安危機是人口老化、人口減少，」潘思亮也發出示警，指出未來最大的經濟危機因素將來自於企業「找不到人」而被迫關門，這樣的現象已在日本上演，台灣也很有可能步上日本後塵，建議政府必須鬆綁人口、勞工政策，和香港、新加坡、日本看齊。

另外，台北晶華酒店明年適逢三十週年，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，內部已陸續啟動改裝更新工程，除了先前改裝完畢的晶華軒外，牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，將於下週改裝完畢，麗晶精品B1樓層也將於明年第一季分區改裝，屆時全館翻新完工，挹注業績表現可期。

依據財報，晶華今年第三季稅後純益2.8億元，年增23%，每股稅後純益（EPS）2.19元，創七年來同期新高；累計今年前三季稅後純益10.19億元，年增約0.5%，每股稅後純益（EPS）為8.03 元。