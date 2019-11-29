承諾100天內達成「2050碳中和」協議　馮德萊恩下周就職歐盟執委會主席

▲德國前國防部長馮德萊恩，將就任新一屆歐盟執委會主席。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

歐洲議會27日在法國史特拉斯堡表決，以壓倒性票數通過前德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導的新一屆歐盟執行委員會委員名單。新一屆歐盟執委會將於12月1日就職，任期5年。

馮德萊恩是德國總理梅克爾的親密盟友，她先前7月份已經獲得歐洲議會多數議員支持，準備接替即將卸任的現任執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）。歐洲議會27日再針對新一屆歐盟執委會名單進行表決，結果以461票同意、157票反對和89票棄權的結果壓倒性通過。

值得一提的是，馮德萊恩不僅是歐盟首位女性執委會主席，新一屆執委會也是當今國際社會中，性別比例相對平等的行政團隊，男性與女性分別為15名和11名，女性成員同時也是歷屆最多。

根據選舉結果，馮德萊恩的執委會名單獲得歐洲人民黨黨團（EPP）、社會主義者與民主人士進步聯盟（S&D）和復興歐洲（Renew Europe）自由派議員的支持。歐洲聯合左翼（GUE/NGL）和極右翼黨團認同與民主（Identity and Democracy）則投下反對票。歐洲保守派（ECR）黨團面臨意見分歧，而綠黨則棄權。

與前一屆歐盟執委會最大的不同之處是，雖然英國尚未脫離歐盟，但英國首相強生拒絕在12月12日大選前推薦英國籍執行委員，這也英國首次未派出官員在執委會中擔任職務。

馮德萊恩致詞時表示，新一屆執委會的首要任務是面對氣候變遷、難民等問題。她表示，未來目標是讓歐盟成為「全球標準的制定者」；同時承諾要在就職100天內，針對「2050年碳中和」目標與各國達成協議。

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