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理財周刊／中租力求數位轉型　創新產品平台

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

中租控股深耕台灣，持續開拓中國大陸、東協市場，經營績效逐年提升，並透過多元管道與客戶、股東、社群進行溝通，新一波「數位轉型」正在進行中。

文／顏瓊真 圖／中租控股提供

現代人幾乎人手一機，不管是叫外食或買杯咖啡，點開APP或秀出各種手機PAY，交易就輕鬆完成。

中租控股(中租-KY，5871)面對各種新科技的運用，決定整合金融科技優化作業流程，進行線上即時管理，發展多元服務，董事長陳鳳龍表示，中租正在進行數位轉型，除「卡車幫APP」在今(二○一九)年上線外，明年也將新推出「應收帳款融資平台─支票通」，滿足客戶多元的需求。

請繼續往下閱讀...

線上線下整合 經營模式更靈活

中租控股去年全年營收新台幣五○四．七億元，年增二二％；獲利新台幣一三三．六九億元，年增三八％，每股稅後純益(EPS)為一○．三七元，營收及獲利維持穩定的成長力度。

而今年一至十月合併稅後純益為新台幣一二八．二億元，成長一五％，累計每股稅後純益(EPS)為九．六六元。

中租控股並榮獲二○一九年台灣國際品牌價值調查第十三名，品牌價值達三．○四億美元，陳鳳龍表示，因應全球金融科技數位時代的來臨，中租積極發展數位創新服務模式，並朝「數位優化」、「數據科學運用」與「數位產品」三方向進展，運用數位科技爭取新客戶，開拓商機來源。

他談到，中租數位轉型，運用數位科技朝數位優化，改善管理及作業流程，從行動記錄，瞭解業務人員日常作業，掌握整體營運，陸續也增加通訊、存貨等數位管理；而流程數位化，已引進流程機器人及語音機器人，支援客服、會計、人資等作業，提升工作效率與品質。

運用數據科學 另類徵信拓商機

陳鳳龍說明，中租運用數據科學，發展另類徵信，從觀察社群數位足跡資訊，建立風險控管模型、強化徵審系統，更準確地判斷客戶信用情況。同時，因為數位平台的運用、累積的數位數據，也有助於開拓客戶來源，進一步發掘全新的市場，全面性地服務客戶。

他進一步表示，中租的數位產品平台，因應不同客群、市場定位，除了將現有產品做得更好，創造出新產品平台與業務服務機會，串連更完整的企、消金產品，精進另類徵信的成效，也會將適合的數位平台及產品複製至海外市場。

中租自二○一七年起陸續推出的「數位企金進件平台」、「5871中租設備網」與「應收帳款融資平台－支票通」，是針對中小企業主、二手設備商等，提供設備租賃分期、應收帳款等服務，從申請、徵信到簽約等業務流程數位化，並協助客戶在短時間內獲得資金需求。

中租全民電廠自二○一八年推出，邀請大眾參與太陽能發電，近來也規畫二手市集，提供會員靈活運用的空間，十一月上旬再推出新案場「高雄永安十號」，受惠於大眾對綠電認知提高，太陽能板銷售速度加快。

「中租零卡分期」與大型電商平台Yahoo奇摩購物中心、momo購物網等合作，提供民眾消費使用，每期繳款金額固定，減少購物時資金負擔，而未來也將與小型電子商合作。

汽車生活平台 全方位服務

而今年新推出的「卡車幫」APP平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念。

「汽車生活平台」串聯用車客戶，從車訊、停車、租車到賣車，提供車主全方位用車服務；「輪你貸」跨足機車巿場，車主可在線上填單，提供即時便捷、快速審核的線上服務，全面貼近大眾的小額資金需求。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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