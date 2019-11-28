夢幻秘境「台南原水道」奪冠代表台灣！競爭全球最大古蹟攝影比賽

▲集思廣憶全民徵件愛古蹟組，由夢幻秘境「台南原水道」奪冠。（圖／拍攝者維基帳號A0918342951，文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部「國家文化記憶庫計畫」與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」合作，今年舉行國家文化記憶庫全民徵件活動，其中「愛古蹟」組短短1個月收到超過2千張參賽照片，由夢幻秘境「台南原水道」奪冠，將提報代表台灣，參加維基愛古蹟國際賽！

今年9至10月國家文化記憶庫辦理「集思廣憶」－「愛古蹟」與「集記憶」2項全民徵件活動，在愛古蹟組超過2千張參賽照片中，由台南原水道（台南山上花園水道博物館）奪冠，作品完整呈現建築樣貌和線條美學，拍攝者對於照片構圖、曝光和色澤皆獲評審一致好評，台南原水道更是台灣實現自來水供給的現代化里程碑，兼具歷史、文化、藝術價值。

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「集思廣憶－愛古蹟組」評選出前3名、入選作品共50名，今年前3名作品中，包括日治時期竣工的台南原水道、台灣現存最古老的教堂建築─萬金聖母聖殿，以及清朝時期即落成的台灣宮廟文化代表－大龍峒保安宮，充分展現台灣融合多元文化和族群的特色。

▲集思廣憶全民徵件愛古蹟組第二名作品，拍攝地為屏東萬金聖母聖殿，展現台灣融合多元文化的古蹟。（圖／拍攝者維基帳號Chang660614，文化部提供）

得獎作品除可獲得文化部頒發之獎狀和獎金外，台灣維基媒體協會亦同步將獲獎前3名以及東湧燈塔、淡水鄞山寺、台北水道水源地、林本源園邸、北港朝天宮、旗後礮台、魚藤坪斷橋等7件入選作品，提報代表台灣參加維基愛古蹟國際賽。

▲集思廣憶全民徵件愛古蹟組，第三名作品以雨後大龍峒保安宮為題獲獎。（圖／拍攝者維基帳號Sdfery，文化部提供）



此次得獎作品將以CC創用授權方式，收存於國家文化記憶庫，作品得以被更廣泛的取用和創作，除體現國際潮流鼓勵分享、開放使用的精神，也讓更多人看見台灣不同面向的文化之美。

而10月結束的「集記憶」徵件活動，同樣受到民眾熱烈迴響，收到近千張珍貴的台灣歷史文化照片，期間並於台北、台東、屏東辦理「集照片話家常」實體活動，透過實際行腳至地方社區，邀請民眾翻開屬於自己和家族的記憶藏寶盒，挖掘出許多珍貴的照片和記憶。

有不少民眾熱情的提著一大袋、一大袋的舊相冊到活動現場和大家分享，無論是與國民大象林旺的合照、阿嬤早期北上在美髮店當學徒的倩影，甚或是傳統市集的套圈圈遊戲，張張都是屬於台灣的共同回憶，深刻體現「每個人的記憶，集結成國家的文化記憶」徵件精神，後續也將與維基媒體協會合作辦理書寫工作坊，邀全民共同紀錄台灣人的記憶。

文化部表示，「國家文化記憶庫計畫」為保存和再現土地與人民的共同回憶，希望透過辦理具共創協作、創用CC精神的徵件活動，經由每個人的力量，喚起民眾對於土地的文化收存意識。儘管只是一張照片、一段回憶故事，國家文化記憶庫的使命就是片片拾起逐漸被遺忘的珍貴文化資產，重新喚醒民眾深刻的文化記憶，也找回大家對土地的文化認同。