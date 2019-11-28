國銀新南向前3季大賺近百億創史上新高　香港穩坐海外獲利王

▲根據金管會統計，今年1至9月國銀海外分支機構稅前盈餘為582.7億元，其中亞洲市場獲利高達505.6億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（28）日最新公布國銀海外分支機構獲利，2019年前9月稅前盈餘為582.7億元，年增22.7%，其中新南向18國累計獲利達99.6億元，直逼百億元大關，不僅創下歷史新高紀錄，同時也超越美國、大陸的獲利，其餘海外子行或分行大多維持成長態勢。

根據金管會統計，今年1至9月國銀海外分支機構（含分行和子行）稅前盈餘為582.7億元，較去年同期的474.8億元，成長22.7%，其中亞洲獲利高達505.6億元、美洲55.6億元、歐洲10.3億元以及大洋洲（紐、澳）10.8億元

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政府近年來積極推動新南向政策，金管會統計指出，本國銀行海外分支機構今年前9月在新南向18國整體獲利達99.6億元，較去年同期的63.4億元，大幅成長57%，一舉改寫歷史新高水準。

觀察國銀在海外市場獲利情形，香港前9月308.2億元成為最賺錢的海外市場，較去年同期成長23.3%；排名第二的是大陸53.8億元，年增33.1%；美國獲利達50.3億元，則較去年同期減少20.6%；日本獲利達49.8億元，年增37.1%；新加坡獲利達30.1億元，較去年同期大增171.1%。

至於美國前9月獲利年減2成，金管會銀行局副局長黃光熙表示，主要是當地法遵成本、用人費用等，也就是人事事務費用，導致獲利受到影響。此外，香港依然是國銀在海外獲利最高的市場，顯示今年前3季並未受到反送中事件影響。