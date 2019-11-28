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全台得獎最多企業！　友達勇奪台灣永續企業獎12項大獎

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▲ 友達勇奪台灣永續企業獎12項大獎，榮登得獎數最多企業（左：友達光電董事長暨執行長彭双浪，右：友達光電永續長古秀華）友達集結企業志工參與2018年台中花博友達微美館，以實際行動回饋社會友達於各廠區加裝真空節能裝置，提升真空泵能源使用效率。（圖／友達提供）

▲左起為友達光電董事長暨執行長彭双浪、永續長古秀華。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（28）日獲頒2019年台灣企業永續獎12項獎項肯定，包含綜合績效類「十大永續典範台灣企業獎」、企業永續報告類「電子資訊製造業白金獎」與「英文報告書金獎」，以及單項績效類榮獲「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續水管理獎」、「社會共融獎」、 「創意溝通獎」、「透明誠信獎」、「人才發展獎」、「性別平等獎」及「供應鏈管理獎」等獎項，在環境、社會、治理等各領域均獲得評審肯定，為本屆囊括最多獎項肯定的企業。
 
友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達身為世界企業公民，持續以快速、彈性的策略方針應對氣候變遷的衝擊，包括對內透過永續委員會的運作，建立以CSR為基礎的企業文化，對外與上下游供應商合力推動節能減碳，透過價值鏈影響力與夥伴共創環境效益，實踐CSR精神。

▲ 友達勇奪台灣永續企業獎12項大獎，榮登得獎數最多企業（左：友達光電董事長暨執行長彭双浪，右：友達光電永續長古秀華）友達集結企業志工參與2018年台中花博友達微美館，以實際行動回饋社會友達於各廠區加裝真空節能裝置，提升真空泵能源使用效率。（圖／友達提供）

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▲ 友達於各廠區加裝真空節能裝置，提升真空泵能源使用效率。（圖／友達提供）

友達將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標SDGs對接，勾勒出EPS（Environment, People, Society）三大構面，其中在環境面向，友達推動低碳生產與綠色產品開發，以產品生命週期為概念，發展低功耗省電產品，並透過先進製程提高材料使用率，使各項產品的能源耗用達到最低，

同時，友達期望能與價值鏈共同攜手，在2025年完成節約用水量累計每日減少10萬噸、降低碳排放量累積達650萬噸目標，以傑出的環境績效表現，獲本屆「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」及「永續水管理獎」肯定。
 
企業治理方面，友達以「透明誠信獎」展現高標準的公司治理機制，已連續十年入選道瓊世界永續指數（DJSI）及獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證。

「人才發展獎」及「性別平等獎」獲獎項目，友達秉持以人為本的精神，不僅重視員工職涯發展與人才培育，從場所、飲食、活動及系統等面向打造兩性平權的幸福職場，更主動發起跨產業、跨科系的GOLF學用接軌聯盟，號召21家企業及42所學校加入，促成學校與產業的人才需求無縫接軌。

▲ 友達勇奪台灣永續企業獎12項大獎，榮登得獎數最多企業（左：友達光電董事長暨執行長彭双浪，右：友達光電永續長古秀華）友達集結企業志工參與2018年台中花博友達微美館，以實際行動回饋社會友達於各廠區加裝真空節能裝置，提升真空泵能源使用效率。（圖／友達提供）

▲ 友達集結企業志工參與2018年台中花博友達微美館。（圖／友達提供）
 
友達參與2018年台中花博建置「友達微美館」，並成功號召2,400名員工及眷屬投入志工行列，透過結合科技與自然之美的友達微美館，啟發各界對大自然的重視，在社會上發揮正向影響力，榮獲「社會共融獎」肯定，並將微美館作為利害關係人的溝通管道之一，展覽期間共計超過40萬人次參觀，也獲得本屆「創意溝通獎」殊榮。
 
為響應SDGs強化全球夥伴關係，友達透過CSR夥伴大會、《責任商業聯盟》RBA稽核實務分享、CSR報告書撰寫等課程，分享CSR經驗及成果，其在永續供應鏈管理的努力，不僅獲本屆「供應鏈管理獎」，也在國際碳揭露計畫CDP（Carbon Disclosure Project）供應鏈議合評比項目，獲得A級領導等級佳績。

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