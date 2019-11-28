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退休後開創「第三人生」　顧立雄祭出3大妙招提早做準備

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

依據內政部統計，2018年台灣65歲以上人口已超過14%，邁入高齡社會，且國人平均壽命已達80.7歲。金管會主委顧立雄今（28）日出席「第三人生專題論壇暨調查發表會」時表示，現代人退休後，還有約20年可以過活，多了所謂的「第三人生」，因此建議可透過投保3招提早因應，滿足高齡者生活費用的需求。

顧立雄指出，民眾想擁有豐富第三人生，在實務上要提前思考退休金議題，及退休後長照與醫療的需求，因此財務、醫療、照護等元素，都必須串聯起來。因此他認為，保險所提供的社會安全功能，是老年生活規畫中不可或缺的一項金融服務，並提出3項建議。

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首先是及早規劃長期照顧保險及優先考慮年金保險，顧立雄說，長期照顧保險可因應疾病或意外事故傷害，導致失去日常生活能力的情形，提供長者長期看護服務；至於年金保險，則可彌補長者因退休金的不足，滿足老年生活費用需要。

第二是保單活化，為活化高齡者保戶資產，金管會已開放保戶得在不增加保費支出的情形下，選擇以其原持有含死亡保障的保單，轉換為老年所需要的健康保險或年金保險。

最後是投保小額終老保險，顧立雄指出，小額終老保險保費較其他同類型壽險便宜，民眾可透過小額終身保險低保額、低保費的特性，建構基本保險保障。金管會也在2016年底訂定「小額終老保險相關規範」，並於今年提高保額上限至50萬元與放寬繳費年限，來滿足高齡者基本保障需求。

為解決高齡化、長照困境，金管會鼓勵保險業投資長照事業或銀髮產業，提出釋出國有地蓋日照中心、發行公債拓財源、開放壽險業投資機構式長照單位等建議。此外，金管會也持續引導保險業資金投資國內公共建設、銀髮產業與新創產業，例如今年8月放寬保險業投資長期照護產業所需不動產及供出租高齡者的住宅，將年化收益率標準由2.345%降為1.095%。

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