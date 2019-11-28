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推動回應性永續作為有成　台新金勇奪「台灣企業永續獎」7大獎

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▲▼台新金推動永續獲肯定，囊括「台灣企業永續獎」7項大獎，由台新金總經理林維俊（右）代表領獎。（圖／台新金提供）

▲台新金推動永續獲肯定，囊括「台灣企業永續獎」7項大獎，由台新金總經理林維俊（右）代表領獎。（圖／台新金提供）

記者紀佳妘／台北報導

今年9月剛蟬聯道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」和「新興市場指數」成份股雙榜的台新金控，今（28）日一舉奪下今年台灣企業永續獎共7項大獎，特別是該公司所編製的企業永續報告書，獲得本屆評審團的高度評價，中、英文版本排名雙雙領先金融同業，表現相當亮眼。

2019年台灣企業永續獎今天揭曉獲獎名單，台新金這次囊括7項大獎，包括「台灣企業永續報告獎－白金獎」、「英文報告書獎－金獎」、「台灣Top 50永續企業獎」、「人才發展獎」、「創意溝通獎」，以及2項「社會共融獎」，由台新金總經理林維俊親自出席領獎，展現公司對推動永續的重視及決心。

請繼續往下閱讀...

對於永續的作為屢獲各界肯定，林維俊除了表達感謝外，也強調台新金將持續秉持「認真」的精神，積極回應客戶、股東、員工、社會等各利害關係人的需求，並會將各利害關係人所回饋意見積極轉化為繼續前進的動力，忠實的扮演「智慧好夥伴」的角色。

因應時代潮流和社會期待，企業在資訊揭露的透明度日趨重要，林維俊表示，為幫助所有利害關係人更了解公司的永續策略與作為，特別在企業永續報告書中，完整與各界溝通推動永續的績效與貢獻，也傳遞對於未來可能面臨挑戰的因應措施。

台新金除了在本屆台灣企業永續獎獲得「台灣企業永續報告獎－白金獎」、「英文報告書獎－金獎」外，也在今年初參加由新加坡永續諮詢顧問公司CSR Works International舉辦的「亞洲永續報告獎」中，從亞洲14個國家、超過82家企業中脫穎而出，獲得「亞洲最佳重大性報告獎」和「亞洲最佳SDGs報告推薦獎」雙料獎項，也是唯一獲雙獎的台灣金融業者。

事實上，台新金各項永續作為也獲得多項績效獎，在員工溝通方面，每年透過人才發展需求分析與訪談，精準串接組織策略、單位目標與員工成長需求，建立與時俱進之培訓計畫，已連續2年獲頒「人才發展獎」。

另在客戶溝通方面，Richart數位銀行在Facebook粉絲專頁打造金融業首創Chatbot互動遊戲，不僅提升品牌好感，也提升粉絲黏著度與互動率，拉近年輕人與金融的距離，獲頒「創意溝通獎」；在社會影響力方面，台新銀行打造串聯銀行、信用卡客戶及能源貧窮家戶的能源永續平台，透過與全台第一家B型企業DOMI綠然能源合作，將換用數位帳單所省下的資源，轉換為節能燈具提供給弱勢家庭，已號召將近50萬名卡友的參與，數位帳單訂閱率達雙倍成長，卓越的公益成效獲頒「社會共融獎」。

此外，台新金旗下台新銀行文化藝術基金會自2002年創辦「台新藝術獎」，已是台灣當代藝術的指標性大獎，不僅是肯定台灣專業創作成果的重要獎項，更努力建構足以銜接台灣當代創作者與國際對話的平台，對台灣藝文領域的深耕與貢獻也贏得「社會共融獎」。

台新金近日也再度獲得英國標準協會（BSI）頒發「永續卓越獎」。林維俊強調，永續的推動已是國際共同努力的目標，為了要讓後代在面對經濟、環境、社會各面向的需求也能夠被滿足，未來將持續精進企業社會責任的各項作為，並將以穩健腳步為自身企業的永續、國家社會的永續、地球生態的永續善盡心力。

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