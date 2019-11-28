「變性人」大軍來台！地下情色亂戰　Line群瘋傳：買春買到人妖啦

圖文／鏡週刊

東南亞來台賣淫人口逐年攀升，治安及防疫問題隨之而來，近來不少賣淫群組內，除了來自中國等地的老面孔外，多了不少來自東南亞等地、面貌姣好的女子來台賣淫淘金。

據警方統計，東南亞以觀光名義，來我國賣淫人數逐年增加，本刊今（28日）接獲爆料，聲稱不只有這些東南亞的女子持觀光簽證來賣淫，連「變性人」都混入其中，大舉搶攻台灣賣淫市場。

知情人士指出，近來有不少情色討論區與Line群組都紛紛討論買春買到「人妖」，更加以說明，這些變性人大多是由泰國以觀光名義來台，讓不少嫖客人人自危，更互相傳授自保之道。

本刊調查，我國截至今年所驗出的HIV患者已經近4萬名，而泰國得到HIV的人口數更超過40萬人，若按人口與患者比例來算，泰國HIV的感染比例較台灣多出5倍。

日前就有媒體報導，在107年3月份時，就有花名「Patty」的泰籍女子於台東賣淫遭逮，事後被驗出HIV（「人類免疫缺乏病毒」俗稱「愛滋病毒」） 確診；接著又有一名花名「Alice」的泰籍女子，疑似透過導遊的安排，持觀光簽證來台賣淫，也遭檢測出有HIV病毒，按交易次數粗估，恐已牽扯數百人之多，如今變性人更參一腳加入市場，讓台灣的地下情色行業更顯混亂。

其實色情行業近年來一直採取強力掃蕩的禁止措施，但卻不見成效，在歐美等國早就已經以政府透明管理、合法開放取代全面取締。不過警方還是提醒，無論是嫖客還是賣淫者，都已經違反社會秩序維護法，除了生命安全外，不要跟荷包過不去，更強調一定會嚴加執法，加以取締。



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