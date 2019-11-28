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日人也發起連署！要求國會討論「香港人權法案」...目前人數近12萬

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▲▼ 中環遊行,反送中,香港,禁蒙面法。（圖／路透社）

▲川普27日簽署《香港人權與民主法案》，遭到中方強烈譴責。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》，還在聲明中指出，簽署該法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重。此外，有日本民眾也在網路上發起連署，要求日本議員開始討論日本版的《香港人權與民主法案》，截至目前已有超過11萬人支持簽署。

該連署是由「青年民主促進組織」在網站「change.org」發起，目標是15萬人，目前約有11萬6500人支持，其中包含62名現任議員、7名前任議員。發起人為促進組織常務理事仁木崇嗣、Pnika代表董事隅屋輝佳，以及日本法規總幹事關治之等人。

發起人指出，美國提出的《香港人權與民主法案》是以立法機關實踐憲制的模範，而日本與香港之間也有「投資保護協議的最惠國待遇」等協定，因此也可提出類似法案，呼籲日本朝野各黨現任議員，開始討論日本版的《香港人權與民主法案》。

不過，對於法案的通過，不僅遭到中國外交部的抨擊，就連中國國務院港澳辦、香港中聯辦、外交部駐港公署、香港特區政府等都對美方進行有力回擊，並表示強烈譴責。

據悉，川普在白宮書面聲明中表示，「我簽署這些法案是基於對習近平主席、中國和香港人民的尊重。為他們制定這些法案，是希望中、港領導人及代表，能夠友好處理彼此間的分歧，為所有人開啟長期的和平和繁榮。」

▼日本人要求他們國會開始討論日本版的《香港人權與民主法案》。（圖／翻攝change.org）

▲▼日本版《香港人權與民主法案》。（圖／翻攝change.org）

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