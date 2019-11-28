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鴻海首次參與評選　獲頒「2019 TCSA台灣企業永續獎」

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▲鴻海科技集團獲頒「2019 TCSA台灣企業永續獎」銅獎。（圖／鴻海提供）

▲鴻海科技集團獲頒「2019 TCSA台灣企業永續獎」銅獎。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（28）日宣布，獲得台灣企業永續學院主辦「2019 TCSA台灣企業永續獎」報告書銅獎，並由集團SER委員會總幹事邢浩然協理代表出席領獎，這是鴻海首次參與評選即獲得肯定，未來也會持續在公司治理、環境與社會等領域方面努力，朝向企業永續經營目標邁進。

鴻海表示，長期、穩定、發展、科技、國際為集團核心宗旨，也是過去45年公司努力的方向，並隨著全球化推展，在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等陸續建立起70餘個營運據點，聘用上百萬名員工夥伴，已是全球企業公民重要的一份子，並早已在企業社會責任領域耕耘多年。

請繼續往下閱讀...

鴻海指出，本著「取之於社會，用之於社會」的精神，長期回饋社會，以2018年為例，即投入社會公益約3億元，其中1.2億用於花蓮地震災後重建，還協助弱勢急難家庭生活補助、慈善捐贈、回饋鄰里，並透過「永齡・鴻海台灣希望小學」為偏鄉孩童教育努力。

集團員工照顧方面，鴻海4年前就推出領先全國總價值高達16萬元的生育、育兒津貼，包括產前產後諮詢、準媽媽營養補品、育兒備品的完整提供，近年更因應準媽媽的需求，提供產前檢測、過敏原檢測等服務，給每位鴻海員工的另一半以及鴻海寶寶更安心的成長環境。

同時，鴻海對員工照護也積極善用大數據、人工智慧等工具，透過穿戴裝置、廠區健康ATM、H2U健康銀行及H2U LiFE網絡平台，為員工健康把關，並將理念推廣到照顧全民，2018年將健康ATM由廠區推展到社區就是最好的例子。

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