數位存款3大鬆綁即日起上路　7歲以上未成年可線上開戶

▲金管會放寬數位帳戶規定，擴大申請對象，包括本國未成年人、外國自然人及國內獨資企業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（28）日表示，數位存款帳戶申請對象從即日起擴大至獨資組織、7歲以上的本國未成年人及外國成年人，只要經過驗證，即可在網路上完成開戶，而明年即將上路的純網銀也適用。

金管會督導銀行公會研議將數位存款帳戶申請對象，擴大至獨資組織、本國未成年人及外國成年人，並於11月25日將修正後的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」轉知各銀行，因此即日起上路。

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首先是年滿7歲且領有身分證的本國未成年人，只要經由驗證法定代理人，並上傳法定代理人及未成年人的證件，即可於線上開立帳戶，不過法定代理人為2人（含）以上共同擔任，且分別採用不同帳戶類型進行身分驗證，未成年人開立的帳戶類型則採使用範圍較低。

舉例來說，父親以自然人憑證驗證，屬於第一類帳戶的驗證方式，母親若使用他行信用卡驗證，則屬於第三類帳戶的驗證方式，因此未成年人開立的帳戶類型為使用範圍較低的第三類帳戶。

第二，對於持有晶片居留證的外國成年人，且年滿20歲，經過一定身分驗證程序，也可直接在網路上完成開戶，開立的帳戶類型則由採用的驗證機制決定。

至於非自然人部分，金管會開放負責人為本國成年自然人的獨資組織可開立數位存款帳戶，負責人只要透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳相關證件，即可直接透過網路開立存款帳戶，與臨櫃開立的帳戶有相同的功能。

金管會銀行局副局長黃光熙指出，根據統計，到今年9月底為止，有29家銀行開辦數位存款帳戶，而明年將上路的純網銀也適用，未來將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務。