兆豐投顧：2020年台股「先旺後淡」　作夢行情可於上半年發酵

▲ 兆豐2020年台股投資展望說明會。（圖／兆豐提供）

記者李瑞瑾／台北報導

兆豐證券及兆豐國際投顧聯合主辦「2020 年台股投資展望說明會」，就總體經濟面、總統大選年的題材面、資金面、外資動向及技術面等各個面向，歸納出台股2020年走勢。兆豐投顧表示，若台股連續成功站上12,000、12,400點兩關卡之後，將有機會試圖挑戰歷史高點12,682點，上半年是主要衝刺階段，下半年則是回歸盤整。

兆豐投顧指出，2020上半年在美中貿易戰暫時休兵的基礎上，系統性風險下降，股價容易反應基本面、傳統題材效應及籌碼、技術面，而每年年初，只要沒有系統性風險的干擾，通常具有作夢行情的炒作題材，如5G、AI等相關產業，都會有良好表現。

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此外，明年時屆美國選舉年，在過去10次美國總統大選經驗中，有9次股市表現會是呈上漲走勢，代表明年美股走揚機率高達9成，且漲多情況將會集中在上半年度，而台股與美股相關性極高，因此預期台股在2020年上半年當中，有機會來到12000點，加上看好資金持續流入、5G iPhone供應鏈上半年先行反應利多，預期高點將能來到12,400點，並可能試圖挑戰歷史高點12,682點。

▲ 兆豐投顧董事長李秀利。（圖／記者李瑞瑾攝）

到了下半年，兆豐投顧認為，因第三季傳統旺季效應支撐過高的股價評價形成高檔震盪走勢，第四季則在旺季已過，加上美國總統大選結果揭曉，不論川普是否連任，恐怕暫時停火休兵的美中貿易戰火又將重燃，系統性風險明顯升高下，台股過高的股價評價將被凸顯，屆時台股拉回整理的壓力將大幅增加，不過，11000 點也將成為下檔重要支撐。

看好的產業方面，電子產業看好半導體產業經過2018下半年到2019年的調整後，重新回復成長動能，加上5G、AI需求進入高成長期，更進一步推升半導體成長動能。而5G的效應也擴散到其他產業包括PCB、PA、LTCC及散熱相關。不過，2020年5G推升的焦點除基地台需求持續外，手機的需求也將浮上檯面。

傳產則看好否極泰來的題材，2019年傳產深受美中貿易戰之苦，在隨著美中簽署協議後，可望觸底反彈，包括汽車零組件及原物料龍頭產業塑化類股。而風電產業在政策面大力加持下，可望進入實質出貨的成長期，成為傳產的重要亮點。