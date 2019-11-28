年前小確幸來了！最後一批退稅8.4億元　農曆年前發放

▲民眾報稅情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

今年5月報稅後第3批退稅來了，財政資訊中心今（28）日公布，第3批退稅的件數為9萬9583件、金額為8.46億元；相較於去年10萬6860件、金額為6.04億元，較去年增加2.42億元，預計明年1月20日到位，讓最後一批退稅款的民眾可以過好年。

官員分析，由於現在報稅民眾多用網路報稅，所以第3批退稅的件數逐年縮減，但是去年財政部推動稅制優化方案，提高民眾4大扣除額，包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額以及幼兒學前扣除額調整的效應，由平均每件退稅款明顯增加，繼續顯現在第3批退稅中。根據規範，每年退稅分3批：

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首批退稅：只要是在5月31日完成網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復，或者是在5月10日前以二維條碼、人工申報或人工遞送稅額試算退稅確認申報書向戶籍所在地之國稅局完成申報的申報案件，都是首批退稅，時間在7月底。根據統計，今年首批退稅為今年首批退稅達到294.13萬件，退稅金額高達455.8億元，金額較去年增加91.6億元，年增率25.1%

第2批退稅：則5月10日以後申報之人工、二維條碼申報案件，包含稅額試算紙本回覆退稅確認申報書。以及5月10日以前非向戶籍所在地的國稅局申報之二維條碼、人工申報案件，都在10月底入帳。第2批退稅大約是27萬5297萬件，共計退稅金額為30.09億元，相較於去年第2批退稅，總退稅件數為24.9萬件，退稅金額大約29.1億元，今年第2批退稅略有成長。

第3批退稅：則是逾期申報，經國稅局核定為退稅的案件，預計是明年1月20日退稅，今年第3批仍有8.46億元，相較於去年增加2.42億元。

高雄國稅局表示，107年度綜合所得稅第3批退稅刻正辦理中，針對未使用帳戶退稅的納稅義務人，國稅局已寄發直接劃撥退稅同意書，納稅義務人要在12月16日前回復，讓明年1月20日可以安全、快速領取退稅款。

高雄國稅局指出，納稅義務人於接獲該同意書後，請詳實填寫並親自簽名或蓋章，於指定期限前寄至所轄分局、稽徵所；另外，納稅義務人也可以直接掃描同意書上的QR-Code，進入財政部稅務入口網回復存款帳戶，即可改採帳戶直撥退稅。該局表示，以往常有民眾因退稅憑單遺失、逾期而焦急來電詢問之情況，為免除退稅憑單遺失、逾期的風險，並節省民眾前往銀行提兌的時間，國稅局也主動協助納稅義務人改採帳戶退稅。