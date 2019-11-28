　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

年前小確幸來了！最後一批退稅8.4億元　農曆年前發放

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾報稅情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

今年5月報稅後第3批退稅來了，財政資訊中心今（28）日公布，第3批退稅的件數為9萬9583件、金額為8.46億元；相較於去年10萬6860件、金額為6.04億元，較去年增加2.42億元，預計明年1月20日到位，讓最後一批退稅款的民眾可以過好年。

官員分析，由於現在報稅民眾多用網路報稅，所以第3批退稅的件數逐年縮減，但是去年財政部推動稅制優化方案，提高民眾4大扣除額，包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額以及幼兒學前扣除額調整的效應，由平均每件退稅款明顯增加，繼續顯現在第3批退稅中。根據規範，每年退稅分3批：

請繼續往下閱讀...

首批退稅：只要是在5月31日完成網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復，或者是在5月10日前以二維條碼、人工申報或人工遞送稅額試算退稅確認申報書向戶籍所在地之國稅局完成申報的申報案件，都是首批退稅，時間在7月底。根據統計，今年首批退稅為今年首批退稅達到294.13萬件，退稅金額高達455.8億元，金額較去年增加91.6億元，年增率25.1%

第2批退稅：則5月10日以後申報之人工、二維條碼申報案件，包含稅額試算紙本回覆退稅確認申報書。以及5月10日以前非向戶籍所在地的國稅局申報之二維條碼、人工申報案件，都在10月底入帳。第2批退稅大約是27萬5297萬件，共計退稅金額為30.09億元，相較於去年第2批退稅，總退稅件數為24.9萬件，退稅金額大約29.1億元，今年第2批退稅略有成長。

第3批退稅：則是逾期申報，經國稅局核定為退稅的案件，預計是明年1月20日退稅，今年第3批仍有8.46億元，相較於去年增加2.42億元。

高雄國稅局表示，107年度綜合所得稅第3批退稅刻正辦理中，針對未使用帳戶退稅的納稅義務人，國稅局已寄發直接劃撥退稅同意書，納稅義務人要在12月16日前回復，讓明年1月20日可以安全、快速領取退稅款。

高雄國稅局指出，納稅義務人於接獲該同意書後，請詳實填寫並親自簽名或蓋章，於指定期限前寄至所轄分局、稽徵所；另外，納稅義務人也可以直接掃描同意書上的QR-Code，進入財政部稅務入口網回復存款帳戶，即可改採帳戶直撥退稅。該局表示，以往常有民眾因退稅憑單遺失、逾期而焦急來電詢問之情況，為免除退稅憑單遺失、逾期的風險，並節省民眾前往銀行提兌的時間，國稅局也主動協助納稅義務人改採帳戶退稅。

ET快訊
泫雅坦承「罹憂鬱症＋恐慌症」！隱瞞3年首揭病情
初生男嬰長「2頭3臂4手掌」！21歲小媽媽一看...當場暈倒
高以翔倒下…攝影師繼續拍特寫！男星看螢幕驚喊：他眼睛不對勁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不用再奔波了！查保險、存款等金融遺產可到國稅局查　台北國稅局先行

推動回應性永續作為有成　台新金勇奪「台灣企業永續獎」7大獎

影／基金交易平台好康多　達人大推：手續費低、免信託費

鴻海首次參與評選　獲頒「2019 TCSA台灣企業永續獎」

數位存款3大鬆綁即日起上路　7歲以上未成年可線上開戶

年前小確幸來了！最後一批退稅8.4億元　農曆年前發放

兆豐投顧：2020年台股「先旺後淡」　作夢行情可於上半年發酵

非典型就業81.9萬人創新高　兩成是因找不到正職

台商回台投資突破七千億元大關！亞洲塑膠地磚、測試治具領導商都回來了

阿里巴巴在港股再漲5.6%！股價攻上204港幣　掛牌三天已漲近16%　

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

推動回應性永續作為有成　台新金勇奪「台灣企業永續獎」7大獎

影／基金交易平台好康多　達人大推：手續費低、免信託費

鴻海首次參與評選　獲頒「2019 TCSA台灣企業永續獎」

數位存款3大鬆綁即日起上路　7歲以上未成年可線上開戶

年前小確幸來了！最後一批退稅8.4億元　農曆年前發放

兆豐投顧：2020年台股「先旺後淡」　作夢行情可於上半年發酵

非典型就業81.9萬人創新高　兩成是因找不到正職

台商回台投資突破七千億元大關！亞洲塑膠地磚、測試治具領導商都回來了

阿里巴巴在港股再漲5.6%！股價攻上204港幣　掛牌三天已漲近16%　

6大金融遺產一次查完免奔波　12月起試辦首次申請免收手續費

【H的感情學分班】《82年生的金智英》理想丈夫該是什麼模樣？

推動回應性永續作為有成　台新金勇奪「台灣企業永續獎」7大獎

影／基金交易平台好康多　達人大推：手續費低、免信託費

鼓勵私校發「教師資遣費」教部補助32.5%！　最快110年實施

高麗菜怎麼炒才好吃？老饕曝「2大關鍵」提醒：一堆人煮錯

泫雅坦承「罹患憂鬱症＋恐慌症」！　隱瞞3年首揭病情：對信任我的人很抱歉

韓國瑜夫婦名下無房產！8個月增83萬　政治獻金6712萬

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

柯以柔中空裝健身！網驚見「頭頂禿一大塊」她鬆口吐原因

「變性人」大軍來台！地下情色亂戰　Line群瘋傳：買春買到人妖啦

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

高以翔錄節目猝死！　勞動部一張量表檢測你是否過勞

明日博17戶豪宅第4度流標！國產署坦言售價近億難賣

SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

脫下軍裝27歲開啟百萬年薪人生

台灣餐飲好「食」力　經部：滷肉飯即將前進法國辦展

中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

漢翔自製航空座椅正式亮相！攜手華航搶攻航太維修市場大餅

台商回台投資突破七千億元大關！亞洲塑膠地磚大廠也回來了

5G爆發成長時代來臨　台股長線動能強

年前小確幸　第3批退稅8億多元

更多熱門

相關新聞

查金融遺產　12月起可先到台北國稅局查

查金融遺產　12月起可先到台北國稅局查

財政部表示，為了提升為民服務，自今年12月1日起台北國稅局提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產包含保險、證券、存款與投資理財等，都可以到台北國稅局查調，預計明年7月中旬可以擴及全國，未來民眾查詢過世親人的保險、存款及債務等，就不用到處奔波了。

逃稅1500萬　再設新公司賺4千萬

逃稅1500萬　再設新公司賺4千萬

國稅局否認查帳韓國瑜同鄉會　民進黨：浪費公務員時間

國稅局否認查帳韓國瑜同鄉會　民進黨：浪費公務員時間

代銷洩2種紅單玩法　直言「國稅局盯上已不好賺」

代銷洩2種紅單玩法　直言「國稅局盯上已不好賺」

子女國外留學注意　語言學校報稅限制

子女國外留學注意　語言學校報稅限制

關鍵字：

退稅第3批國稅局

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面