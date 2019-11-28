台商回台投資突破七千億元大關！亞洲塑膠地磚、測試治具領導商都回來了

▲經濟部投資台灣事務所今（28）日統計，台商回台投資總額已突破七千億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（28）日通過亞洲塑膠地磚代工大廠「美喆國際」與某知名測試治具領導商在台投資案，與156家企業預計帶來56,759個就業機會，推升台商回台投資總額正式突破七千億元大關。

經濟部投資臺灣事務所今天召開「歡迎臺商回臺投資方案」第44次聯審會議，通過「美喆國際」與某知名測試治具領導商回臺擴大布局超過新臺幣56億元；官員表示，台商回台投資的廠房在蓋、產線在擴充、人才也陸續開始找，都是確實發生的現在進行式。

請繼續往下閱讀...

▲亞洲塑膠地磚代工大廠「美喆國際」將在臺南科技工業區興建SPC (Stone plastic composite )硬性塑膠地磚廠。圖為美喆國際董事長陳本源。（圖／業者提供）

美喆國際的塑膠地磚行銷全球三十多國，英國曼徹斯特機場、桃園國際機場、高雄小港機場、米蘭世博會中國館、法國精品商及新光三越等，都使用它的代工產品，多年來以大陸東莞為生產基地。

由於中國大陸經營環境丕變、勞動成本攀升，美中貿易戰更增加全球業務不確定性，為了分散產能，降低終端客戶的衝擊，決定回臺投資擴大布局，成為美喆國際首次在中國大陸外的生產基地。將在臺南科技工業區興建SPC (Stone plastic composite )硬性塑膠地磚廠，採用環保製程及智慧製造，可帶來245個本國就業機會，將有效發揮中國、臺灣生產基地彈性接單競爭能力。

另外，某不具名知名測試治具領導商，包辦全球前十大封測廠七成以上客戶群，為了配合美國大客戶AMD要求，加上矽品、日月光、京元電等主要客戶皆返臺擴廠，帶動高階晶片測試需求，決定投資逾30億元、招募145個本國員工，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠擴充產能，強化關鍵零組件自製能力，展現具國際級技術的競爭力。