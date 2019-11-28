6大金融遺產一次查完免奔波　12月起試辦首次申請免收手續費

▲民眾查詢過世親人的金融遺產免奔波，可透過台北國稅局單一窗口查詢存款、基金等遺產，自12月1日起試辦7個月。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為提供民眾便捷查詢過世親人金融遺產機制，金管會今（28）日表示，民眾可透過台北國稅局一次申請查詢各類金融遺產，包括存款、上市櫃股票、基金、壽險保單等，第一次申請查詢可免收手續費，試辦期間從今年12月1日至明年6月30日為止。

金管會7月發函給金融總會，邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大受理查詢機構，與台北國稅局合作，推出民眾查詢金融遺產的一站式服務，再由各受理查詢機構把查詢結果給申請人。

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金管會綜規處處長林志吉說明，繼承人到台北國稅局臨櫃申請財產清冊時，可填寫申請書勾選想查詢金融遺產單位，各單位收到電子公文後10個營業日內回覆給申請人，提升民眾查詢金融遺產的方便性及效率性。

林志吉指出，民眾可透過6大機構查詢金融遺產，即可查到9成以上的金融資產，不過若是民間借貸的部分，則沒有在此範圍內。此外，目前先與台北國稅局合作試辦7個月，未來希望能夠推廣到北區、中區、南區和高雄國稅局。

至於手續費部分，林志吉說，現行機制式壽險公會和集保結算所查詢須收取250、300元的手續費，這次推出一站式服務，爭取首次申請免手續費，但之後申請則要收取相關費用，未來將滾動性檢討。