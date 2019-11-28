阿爾巴尼亞強震增至40死！瓦礫堆下還有人　救援「黃金時間」就快耗盡

▲阿爾巴尼亞地震增至40人死亡，據信還有多人被埋在瓦礫堆下。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

阿爾巴尼亞26日凌晨發生規模6.4地震，隨後又陸續發生數百次餘震，為當地數十年來最慘重震災，死亡人數已經增加至40人，另外還有多人被埋在瓦礫堆底下。隨著時間一分一秒過去，受困者的獲救的機率越來越渺茫。

美聯社報導，在靠近震央的圖曼鎮，救難人員徹夜從倒塌的公寓中拉出6具遺體後，已經排除更多人受困，但在首都地拉那西方33公里的海港城市都拉斯（Durres），救援行動目前仍在進行中，救難隊員稍早前又陸續尋獲3具遺體。

自從26日凌晨主震發生後，阿爾巴尼亞當地至今餘震不斷，少數餘震規模達到5.0以上，許多災民無家可歸。據統計，26日當晚至少有2,600名受災戶，被迫在帳篷中過夜；當地政府已經承諾，要2020年以內為所有受災戶提供新住所。

目前，來自歐盟或其他歐洲鄰國的外國搜救隊仍在當地協助救災，配備有嗅探犬、專業器材，不願放棄任何救出生還者的希望。當局同時提醒民眾，除非經過專業鑑定確認安全性，否則切勿進入任何可能受損的建築物。

另據法新社報導，阿爾巴尼亞國防部表示，28日在瓦礫堆中發現10具遺體，目前罹難人數已經上升至40人；國防部發言人說，已經有46名生還者幸運被救出，但仍不清楚還有多少人受困。。

阿爾巴尼亞衛生部則表示，約有650名傷患需要接受治療，其中至少有10人傷勢嚴重。阿爾巴尼亞政府稍早已經宣布，包括都拉斯在內受災最嚴重的地區進入緊急狀態。

▼遭逢數十年最嚴重震災，許多災民一夜之間無家可歸。（圖／路透）



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