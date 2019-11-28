把「母親屍體藏壁櫥」4個月！53歲失業男嚇傻：我不知道該怎麼辦

▲53歲無業男與母親屍體共同生活了近4個月時間。（示意圖／pakutaso）

圖文／周刊王

日本埼玉縣深谷市53歲的高田義勝將過世的母親屍體藏於衣櫃中4個月，直到地方辦事處一直聯絡不上母親，驚覺有異報警，全案曝光。高田義勝向警方透露，自己失業在家中，母親死了不知道怎麼處理，才會把她藏在壁櫥裡，全案依遺棄屍體罪偵辦。

綜合日媒報導，深谷市辦事處的工作人員已經好幾個月聯繫不上高田義勝的母親，因此請求警方幫助；警方26日會同人員到家中探訪，由於高田義勝講話支支吾吾，神情怪異，因此進門查看，結果在壁櫥中發現了女性的屍體，經查就是高田義勝的83歲老母親。

高田義勝坦承，母親約於7月下旬過世，因為不知道怎麼辦，加上自己失業，才會把母親放在壁櫥裡長達4個月。而鄰居透露，大約6、7月就沒有看過高田義勝的母親，上門詢問都被高田義勝以藉口阻擋在外，每個人都很擔心，沒想到人居然死了。

警方表示，死者身上沒有明顯創傷，不排除是生病死亡，但詳細死亡原因、細節還有待釐清，全案依遺棄屍體罪偵辦。

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