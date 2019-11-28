不用再奔波了！查保險、存款等金融遺產可到國稅局查　台北國稅局先行

▲國稅局可查金融遺產，包含保單、存款及債務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部表示，為了提升為民服務，自今年12月1日起台北國稅局提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產包含保險、證券、存款與投資理財等，預計明年7月中旬可以擴及全國，未來民眾查詢過世親人的保險、存款及債務等，就不用到處奔波了。

財政部說明，各地區國稅局為協助民眾辦理遺產稅申報，都有提供查調被繼承人的財產、各贈與稅及贈與等資料的服務，因為該資料來源都是利用稽徵機關各項的課稅資料，但是並未包含被繼承人死亡時的存款、上市櫃公司股票、及基金等金融資產資料，民眾為了辦理遺產稅申報及繼承事宜，須逐一向六大金融機構包含集保中心、壽險公會、銀行公會、聯徵中心、期交所與投信投顧公會查詢被繼承人金融遺產，填寫不同申請書並檢附相關文件，花費許多時間及成本。

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為提供更貼心的便民服務，財政部與金管會共同合作，先由台北國稅局試辦，自今年12月1日起，在台北國稅局的總局、分局及稽徵所全功能櫃台設立服務窗口，受理民眾申請查詢設籍台北市的被繼承人金融遺產資料，查詢內容包含銀行存款、投資理財帳戶（如基金）上市櫃股票、保單及銀行債務，各金融單位提供給民眾，透過本項服務查詢金融遺產第一次免收費的優惠。

台北國稅局局長許慈美表示，初期先由台北國稅局試辦，並且滾動式檢討，希望明年7月可以推廣到全國。民眾如果到台北國稅局，就可以在全功能的櫃台辦理，查詢被繼承人的遺產，可以一次搞定。之所以會選擇台北國稅局先試辦，是台北國稅局的件數占比達53%，超過一半。