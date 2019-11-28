逾百企業鉅頭雲集亞洲最大GCSF論壇　多元視角聚焦永續發展議題

▲亞洲最大「2019第二屆GCSF全球企業永續論壇」國內外標竿企業鉅頭雲集，連副總統陳建仁也到場與會。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

亞洲最大「2019第二屆GCSF全球企業永續論壇」（Global Corporate Sustainability Forum）於11/28~29在臺北圓山大飯店圓滿落幕，當天也舉行「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮，副總統陳建仁、立法院院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、工商協進會理事長林伯豐等人均出席，邀集近百位國內外標竿企業董事長、高級經理人及12國大始及使館代表共襄盛舉，為亞太地區及國內難得一見的超級盛會。

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▲GCSF論壇主席簡又新。

論壇主席簡又新表示，本次年度永續盛典就聯合國永續發展目標(SDGs) 17項目標，邀集全球10餘國，20多位國外講座貴賓，分別以SDGs for Peace & Partnerships、Planet、Prosperity、People 等四大主軸辦理專題演講，辦理多達16場次研討會、工作坊及公民咖啡館等多元形式的論壇分場，匯集全球趨勢議題與國際社會進行交流。

▲副總統陳建仁。

陳建仁指出，參與論壇強烈感受到台灣企業致力永續發展的決心，也欣喜企業將落實社會責任視為強化企業永續競爭力的一環，透過ESG績效與CSR報告品質的不斷提升，台灣企業同時將SDGs融入本身的核心決策與經營方向，從近年DJSI、CDP等多項的國際評比的優異表現即可印證。

▲立法院長蘇嘉全。

蘇嘉全表示，立法院2018年修訂公司法，將企業社會責任正式納入法條，新版公司法強調友善創新創業環境、強化公司治理、增加企業經營彈性、保障股東權益、數位電子化及無紙化、建立國際化之環境，影響層面遍及全國69萬多大小規模之公司，以期符合國際潮流與趨勢。

▲工商協進會理事長林伯豐。

林伯豐提到台灣企業應在SDGs上更加緊腳步及企圖心，並納入發展策略以期與國際接軌。期待透過創新並擬定永續解決方案、開發永續市場、商品及服務，為消費者提供多樣性選擇，工商協進會也鼓勵企業以商業行為積極致力SDGs。

當天頒獎典禮獎項包含「全球企業永續傑出人物獎」、「全球企業永續報告獎」、「台灣十大永續典範企業獎」、「台灣永續典範外商企業獎」及「台灣企業永續傑出人物獎」等獎項，得獎名單請上永續基金會網站查詢：https://taise.org.tw