　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

逾百企業鉅頭雲集亞洲最大GCSF論壇　多元視角聚焦永續發展議題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼亞洲最大GCSF論壇。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供）

▲亞洲最大「2019第二屆GCSF全球企業永續論壇」國內外標竿企業鉅頭雲集，連副總統陳建仁也到場與會。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

亞洲最大「2019第二屆GCSF全球企業永續論壇」（Global Corporate Sustainability Forum）於11/28~29在臺北圓山大飯店圓滿落幕，當天也舉行「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮，副總統陳建仁、立法院院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、工商協進會理事長林伯豐等人均出席，邀集近百位國內外標竿企業董事長、高級經理人及12國大始及使館代表共襄盛舉，為亞太地區及國內難得一見的超級盛會。

▲▼亞洲最大GCSF論壇。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供）

請繼續往下閱讀...

▲GCSF論壇主席簡又新。

論壇主席簡又新表示，本次年度永續盛典就聯合國永續發展目標(SDGs) 17項目標，邀集全球10餘國，20多位國外講座貴賓，分別以SDGs for Peace & Partnerships、Planet、Prosperity、People 等四大主軸辦理專題演講，辦理多達16場次研討會、工作坊及公民咖啡館等多元形式的論壇分場，匯集全球趨勢議題與國際社會進行交流。

▲▼亞洲最大GCSF論壇。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供）

▲副總統陳建仁。

陳建仁指出，參與論壇強烈感受到台灣企業致力永續發展的決心，也欣喜企業將落實社會責任視為強化企業永續競爭力的一環，透過ESG績效與CSR報告品質的不斷提升，台灣企業同時將SDGs融入本身的核心決策與經營方向，從近年DJSI、CDP等多項的國際評比的優異表現即可印證。

▲▼亞洲最大GCSF論壇。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供）

▲立法院長蘇嘉全。

蘇嘉全表示，立法院2018年修訂公司法，將企業社會責任正式納入法條，新版公司法強調友善創新創業環境、強化公司治理、增加企業經營彈性、保障股東權益、數位電子化及無紙化、建立國際化之環境，影響層面遍及全國69萬多大小規模之公司，以期符合國際潮流與趨勢。

▲▼亞洲最大GCSF論壇。（圖／財團法人台灣永續能源研究基金會提供）

▲工商協進會理事長林伯豐。

林伯豐提到台灣企業應在SDGs上更加緊腳步及企圖心，並納入發展策略以期與國際接軌。期待透過創新並擬定永續解決方案、開發永續市場、商品及服務，為消費者提供多樣性選擇，工商協進會也鼓勵企業以商業行為積極致力SDGs。

當天頒獎典禮獎項包含「全球企業永續傑出人物獎」、「全球企業永續報告獎」、「台灣十大永續典範企業獎」、「台灣永續典範外商企業獎」及「台灣企業永續傑出人物獎」等獎項，得獎名單請上永續基金會網站查詢：https://taise.org.tw

ET快訊
高以翔遺體運回時間曝光！多人幫忙讓他回家
獨家直擊／高以翔爸爸現身寧波機場　不發一語快步進入登機口
高以翔驚人成就曝！《亞洲富豪》亨利高汀哀悼：他鼓勵了很多人，
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞洲最大！「全球企業永續論壇」即將開跑　歡迎各界菁英報名

6大金融遺產一次查完免奔波　12月起試辦首次申請免收手續費

理財周刊／市場聚焦穩健成長內需股

理財周刊／殺殭屍　砍股民

先探／全球車廠加速推進輕量化

財訊／坂本幸雄復出紫光　關鍵人物是高啟全

先探／中小型電子股編織作夢行情

先探／2019終章選股

財訊／梁孟松用台積電管理術　助中芯轉骨

財訊／高資產族霸氣掃貨　台北豪宅動起來

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

6大金融遺產一次查完免奔波　12月起試辦首次申請免收手續費

理財周刊／市場聚焦穩健成長內需股

理財周刊／殺殭屍　砍股民

先探／全球車廠加速推進輕量化

財訊／坂本幸雄復出紫光　關鍵人物是高啟全

先探／中小型電子股編織作夢行情

先探／2019終章選股

財訊／梁孟松用台積電管理術　助中芯轉骨

財訊／高資產族霸氣掃貨　台北豪宅動起來

逾百企業鉅頭雲集亞洲最大GCSF論壇　多元視角聚焦永續發展議題

全是幻想！日本女生眼中「普通男」條件月薪要10萬　網友崩潰：原來我不普通

快訊／基隆7歲童「家中浴室溺水」！一度無生命跡象　送醫搶救中

睽違1年發單曲《冰與水》　開水小姐跨刀合作「陳老師」

愛吃沙拉注意！美國蘿蔓生菜爆大腸桿菌汙染　5關鍵避免食物中毒

川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

林佳龍失言引學界怒連署　前交部次長陳世圯：重大工程勿當選舉工具

韓國瑜轟中火燃煤再提「以核養綠」：請蔡英文從善如流！

回饋彰化基層　陳柏良菁英學院首辦兒童訓練營

長榮航空獲企業永續報告類第一類白金獎　2015年以來每年都獲肯定　

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

高以翔錄節目猝死！　勞動部一張量表檢測你是否過勞

SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

脫下軍裝27歲開啟百萬年薪人生

明日博17戶豪宅第4度流標！國產署坦言售價近億難賣

台灣餐飲好「食」力　經部：滷肉飯即將前進法國辦展

中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶市

5G爆發成長時代來臨　台股長線動能強

中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸到位

漢翔自製航空座椅正式亮相！攜手華航搶攻航太維修市場大餅

更多熱門

相關新聞

新科區議員太美　日網封港版綾瀨遙

新科區議員太美　日網封港版綾瀨遙

香港24日進行區議會選舉，其中，觀塘區的月華選區候選人梁凱晴不僅打敗三連任的建制派候選人徐海山，更意外引起日本網友關注，稱讚梁凱晴臉蛋漂亮、身材姣好，封為「港版綾瀨遙」。

第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇

第1屆小兒麻痺者全人關懷論壇

國際學者抵桃園　為航空城論壇揭序

國際學者抵桃園　為航空城論壇揭序

單身多年戀上少女　日大叔：認真了

單身多年戀上少女　日大叔：認真了

世新大學談公用頻道結合社區傳播

世新大學談公用頻道結合社區傳播

關鍵字：

GCSF永續經營論壇

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面