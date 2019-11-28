川普反駁指示私人律師介入烏克蘭　白宮對話紀錄、官員證詞狂打臉

▲美國總統川普否認，指示私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）介入烏克蘭事務。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日表示，沒有下令或指示私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）前往烏克蘭，要求基輔當局調查其政敵（Joe Biden）。但是，這番話與官員證詞互相矛盾，白宮先前公布的對話紀錄也顯示，他於7月25日的通話中，三度向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提起這件事。

川普26日接受電台主持人歐萊利（Bill O'Reilly）採訪，被問及「是否指示朱利安尼介入烏克蘭事務」，他一口反駁「不！」，接下來大讚私人律師是「一名打擊貪腐的偉大戰士」，也是紐約「最偉大的市長」。

▲川普狂讚朱利安尼是最偉大的紐約市長，否認指示對方前往烏克蘭。（圖／路透）



據CNN報導，歐萊利追問，「所以你沒有指示他前往烏克蘭做任何事情，也沒有對他們施加壓力？」川普回應，「沒有，我沒有指示他……魯迪（朱利安尼）去了（烏克蘭），他有可能看見了什麼東西，但你必須了解，魯迪還代表其他人。」他補充，私人律師已經「在烏克蘭工作很多年。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

根據白宮釋出的對話紀錄，川普7月25日致電澤倫斯基時說，「朱利安尼是個很受尊重的人，他當過紐約市長，是一名偉大的市長，我希望他打電話給你……魯迪非常清楚發生什麼事情，他是個很有能力的傢伙，如果你可以跟他談談，那就太好了。」他之後又提到，「我會叫朱利安尼打電話給你……我相信你會明白的。」接下來第三度提起，「我會叫魯迪跟司法部長巴爾（William Barr）打電話。」

▲美國白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney） 。（圖／路透）

代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）於10月曾在記者會上表示，「你可能不喜歡朱利安尼涉入的事實，太好了，那也沒關係，這沒有違法，也不會構成彈劾的條件。總統可以任命他想要任用的人。」美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席眾議院聽證會時也提到，「我的理解是，總統先生指示了朱利安尼的參與，朱利安尼也表達了總統的關切。」

▲美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席眾議院公開聽證會。（圖／路透）

根據《中央社》報導，美國眾議院針對總統發起彈劾案調查，釐清川普是否濫用權力，以軍事援助款當作籌碼，施壓烏克蘭調查其競爭對手拜登，以利連任。



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！