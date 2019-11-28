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影／基金交易平台好康多　達人大推：手續費低、免信託費

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記者陳心怡／台北報導

許多人買基金都會擔心手續費被多收，對此，在《雲端最有錢》節目中，來賓「基金達人」羅際夫就提到有一些基金交易平台，都主打超低手續費，建議民眾可以從這幾個平台購買。

羅際夫表示，例如基富通證券的「好享退」全民退休投資專案，總計有超過4萬人申購好享退專案基金，每月總扣款金額超過3.5億元，由於反應太熱烈，現在又推出新版的「好享退二部曲-享樂扣」，平台上31檔基金限時申購享終身申購手續費0.2%優惠，鼓勵投資人盡早透過定期定額、長期且紀律投資，展開理財規劃。

另外，「鉅亨好日子」退休專案，優惠內容包括單筆申購免手續費加上3年定期定額零手續費，而且因為是基金平台，所以不會有信託管理費的問題。

請繼續往下閱讀...

先鋒證券同樣也推出「好事多退休系列」優惠，可以選擇單筆或日日扣的方式，申購債券型或平衡型基金時，就享有零手續費的優惠。

羅際夫提到，以上三個基金平台，和透過銀行購買，最大的差異在於一般透過銀行交易等於是從指定用途信託的帳戶買賣，每年會被收取一筆信託管理費，但基金交易平台就沒這種問題，另外，基金交易平台的好處還包括手續費便宜、統一換會優惠、可以快速取得買回款、約定扣繳方便以及資金安全有保障等等眾多優點。

此外，基金銷售平台也提供最新的AI智能投資服務，但是財經專家邱敏寬表示，目前AI投資問題是樣品數不夠多，成立時間也不夠長，所以還有待觀察，不過對於一些很難「自律」的投資人而言，或許AI會是一個不錯的助手。

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