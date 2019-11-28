太景抗生素成功納入陸醫保目錄　市場規模上看10億人民幣

▲太景生技董事長黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太景-KY（4157）今（28）日宣布，抗生素新藥太捷信（奈諾沙星）口服膠囊成功納入中國大陸醫療保險目錄，正式從自費跨入醫保市場，意味著13.5億人將可享有醫保給付使用奈諾沙星，中國大陸法人機構評估，目前喹諾酮抗生素市場，奈諾沙星約有10億人民幣以上的市場規模，而新版醫保目錄預計2020年元月開始實施，支付標準有效期為2年。

太景表示，中國大陸國家醫療保險局這個月初進行為期三天的醫保價格談判，與會人員包含國家醫保局的臨床、藥學、醫保管理、藥物經濟學專家及70多家藥廠參與，太景的授權合作夥伴浙江醫藥也在其中。

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太景指出，這次新版醫保目錄談判名單多達150個品項，包括119個新增藥品、31個續約藥品，涵蓋癌症、糖尿病、肝病及抗感染等疾病領域，今日中國國家醫療保障局召開記者會公告醫保談判結果，119個新增藥品中有70個談判成功，平均價格降幅60.7％。



醫保作為中國大陸藥品市場的最大買家，納保覆蓋率為95％，各家藥廠皆以產品能進入醫保目錄為重要目標，因此太景董事長黃國龍說明，奈諾沙星目前為自費用藥，2019年每季銷售年增率皆以倍數成長，明年元月進入醫保目錄後，意味著13.5億人可享有醫保給付奈諾沙星。



黃國龍進一步說明，進入醫保與否決定藥品未來銷售成績的關鍵，就以往進入醫保目錄的藥品而言，基本上都可實現「以價換量」的模式，有利於藥品長期銷售，雖然價格降低，但因市場版圖擴大，銷量跟著提升，放量效果遠高於降價效應。



中國大陸法人機構分析，奈諾沙星的同類型喹諾酮抗生素「左氧氟沙星」、「莫西沙星」，目前市場規模均在50～70億元人民幣，因而認為奈諾沙星短期市場規模可達10億人民幣（約新台幣43億元）以上。

這次醫保談判，奈諾沙星降幅為46％，遠低於平均降幅60.7％，顯示受到醫保局對創新藥物的認同及肯定，黃國龍強調，奈諾沙星是喹諾酮類抗生素中，唯一仍具有專利保護，且兼具口服及注射兩種劑型的創新藥品，因而太景及浙江醫藥評估的市場規模皆在10億人民幣之上。



根據過往資料顯示，2016年醫保談判納入3種藥品，價格平均降幅為58.6％；2018年醫保談判納入17個藥品，平均降幅為56.7％；而今年「4＋7」全國集中採購談判中，新納入的25種藥品降幅也達52％，相較之下，奈諾沙星從每顆30元人民幣降至16.2元，落在太景及浙江醫藥的預期範圍內

黃國龍指出，浙江醫藥的銷售策略正以奈諾沙星逐步取代目前主要的喹諾酮抗生素左氧氟沙星，及至完全取代為最終目標，目前口服膠囊進入醫保目錄，注射劑也已通過查廠、等待藥證準備上市，預計雙劑型同時推廣發酵之下，可望加速打開市場放量。