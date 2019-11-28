安聯投信慶祝在台30周年　持續研發、引進投資方案邁向下個30年

▲ 安聯投信三十週年記者會，由左至右為安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯投信總經理段嘉薇，安聯投信投資長張惟閔。（圖／安聯投信提供）

記者李瑞瑾／台北報導

安聯投信28日舉辦「主動30 發現美好」三十週年記者會。安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯投信總經理段嘉薇，以及安聯投信投資長張惟閔一同出席。

吳家耀表示，在每份成果的背後，所代表的意涵就是重視客戶、社會責任、熱情、創新和負責的主動精神所成就的豐碩成果；此外，深耕在地人才、跨區歷練，為安聯集團長年來極為重視的核心理念。對安聯環球投資來說，不管全球資產管理業如何快速變化，面對大環境的各種挑戰，唯有優秀的人才，才是奠定資產管理和服務品質的重要關鍵。

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▲ 安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀。（圖／記者李瑞瑾攝）

段嘉薇表示，客戶是最重要的資產，而支撐她一路打拼的使命，就是「保護並增進客戶資產」，從滿足客戶的需求出發，安聯投信總是主動關懷、主動陪伴，積極採取行動，與員工一同打拼，並藉由照顧員工、社會，提供客戶最好的產品及服務。這種重視客戶的態度，展現在安聯投信每年的員工及客戶滿意度調查報告中，在安聯集團2019年進行的全球員工參與調查（Allianz Engagement Survey）近百項題目裡，員工認同、或是強烈認同公司對企業社會責任（CSR）的投注、強調團隊合作的文化，以及重視對客戶的承諾。

安聯表示，他們的的台股團隊，自2000年發行安聯台灣大壩基金以來，不斷精進投資策略，逐步累積實力與續航力，為投資人掌握中長期成長機會，至今台股系列已獲得國內外43座大獎肯定。另一方面，因全球經濟步入日趨嚴峻的「低利時代」，2014年引進集團收益成長策略，用創意點亮財富，滿足投資人收益需求，這樣的遠見與解決方案，讓安聯投信拿下2015《亞洲資產管理雜誌》台灣區最佳創新獎。產望未來，安聯投信將持續打造完整的收益投資產品線，在滿足客戶保護資產需求的同時，也透過息收對抗全球的低利環境。

吳家耀表示，台灣市場向來是安聯環球投資重視的戰略據點，隨著亞洲財富實力逐年厚實起來，在地人的投資和退休理財需求也變得更為多元化，台灣市場對於亞太區的發展也愈顯重要。

面對未來挑戰，段嘉薇表示，主動的最終目的，是在關鍵時刻推出最符合客戶需求的基金產品，落實保護並增進客戶資產的企業使命，成為客戶值得信賴的夥伴。邁向下一個三十年，著眼人口結構改變帶來的各個面向的需求，安聯投信將持續研發、引進及提供各種投資解決方案，繼續為點亮台灣投資人財富、深耕台灣來努力。

▲ 安聯投信總經理段嘉薇。（圖／記者李瑞瑾攝）

此外，安聯投信承襲母集團追求永續的觀點，發揮主動式管理優勢，挖掘有益於世界的投資方向，以金融專業貢獻社會，創造良善價值，更進一步以實際行動，主動推動正面力量到社會的各個角落，發揮「取之於社會，用之於社會」的精神，以實際行動力展現安聯的企業精神，還有對客戶和對社會的關懷。段嘉薇強調，台灣還有很多主動努力的故事，值得被看見，為了這份堅持，她也會帶領安聯投信一直走下去，為社會盡一份心力。