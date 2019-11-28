2020年全球經濟成長率保3有望　瑞銀點名2題材成投資新亮點

▲瑞銀指出，2020年將是低利率、低通膨及低成長的投資環境，預估美元明年將會走軟。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀財富管理今（28）日發布2020年度展望報告指出，受到地緣政治、政府決策及選舉結果等因素影響，預估明年全球GDP成長率為3%，略低於今年的3.1%，後續看好5G和大陸物聯網的發展，成為影響亞洲投資關鍵之一。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫（Hyde Chen）分析2020年經濟展望和投資前景。他認為，地緣政治、政府決策及選舉結果所引發不確定性依然好高，因此明年全球經濟成長率可能從今年的3.1%降至3%，不過隨著中美貿易談判朝向正向發展，企業資本支出可能回升，預估景氣明年第1季落底後，可望逐季緩慢復甦。

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「2020年是開始新的10年，未來會是轉型的10年」，陳彥甫提出3大投資方向，首先是選擇優質派息股，及以內需和消費為主導的公司，主要是受到貿易戰局勢和企業支出變化的影響較小。

再者是債券投資採取「中庸之道」，因為安全型債券的收益率過低，而高收益債券的信用風險持續上升；最後是相對於週期性大宗商品，更看好貴金屬，同時也看好安全性和息率均高的貨幣，至於另類投資部分，則看好對市場波動敏感度較低的類別。

陳彥甫表示，明年依然是低利率、低通膨及低成長的投資環境，所以在貨幣方面，預估美元明年將會走軟，相對看好新興市場貨幣，包括印尼、印度等，也因美元預期表現較為弱勢，預期黃金明年還會有一波高點，投資人不妨可適度增加配置。

中美貿易戰儘管是影響亞洲投資的關鍵之一，不過陳彥甫說，5G和大陸物聯網的發展也是另個值得關注的焦點，預期到了明年5G將會起飛，亞洲5G資本支出占全球的一半以上，看好台灣、韓國、大陸相關硬體及半導體供應鏈，加上大陸對物聯網的監管放寬，明年可望加速發展。