台灣人愈來愈愛喝咖啡！咖啡豆進口量10年來增2.1倍　今年估再創新高

▲咖啡已經成為台灣人生活不可或缺的飲品。（圖／翻攝PEXELS）

記者吳靜君／台北報導

隨國內咖啡館林立、便利商店搶攻現煮咖啡商機，帶動咖啡市場新一波風潮，我國咖啡豆進口量值皆快速增加。財政部今（28）日公布統計，93年咖啡進口量始超過1萬公噸，99年起加速成長，102年、104年分別突破2萬及3萬公噸，107年達3.6萬公噸新高，較97年成長2.1倍，今(108)年前10月續增5.1%為3.2萬公噸，預估全年可望再創高峰。

去（107）年咖啡進口金額1.8億美元，10年來增加近3倍，今年前10月累計為1.5億美元，其中未經烘焙之生豆占63%，已焙製之熟豆占37%，平均每公斤單價10.8美元，較生豆高出2 倍。國內咖啡豆產量亦同步成長，去年首度突破1 000公噸，較97年增九成，因生產成本較高，每公斤單價28.2美元，為進口咖啡豆(5.0美元)的 5.6倍。

請繼續往下閱讀...

▲我國咖啡進口量與進口金額年年增長，預估今年可望再創新高。（圖／翻攝PEXELS、示意圖）

▲10年來咖啡豆進口情形。（圖／財政部提供）

與咖啡業異業結盟 熟豆主要來自日、馬兩國

財政部表示，若將生豆與熟豆進口市場分別觀察，104年以前印尼為我國生豆之最大進口國，占逾四分之一，之後因產量減少及其內需提高，退居第二位；巴西為全球最大的咖啡豆生產國，自105年躋身我國最大進口國，今年前10月進口量占比提升至 25.1%，較97年上升7.8個百分點。

另由於消費者日益重視咖啡豆品質，推升哥倫比亞、衣索比亞及尼加拉瓜等阿拉比卡豆產地進口比重，分別較97年提高5個、5.9個及7.5 個百分點。

熟豆方面，自97年迄今，自日本與馬來西亞輸入比重分別急劇上升17個百分點，主因國內便利商店與咖啡業者異業結盟，增加自日本進口、部分連鎖咖啡店擴大引進馬國咖啡，目前兩國市占率合占近四成，而自美國、義大利等歐洲市場進口比重雖受排擠，但合計仍占五成五。

▼咖啡豆進口來源。（圖／財政部提供）